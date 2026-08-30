USA lehnen Plan Saudi-Arabiens gegen die Huthi ab

Es wurde berichtet, dass die USA eine Anfrage Saudi-Arabiens abgelehnt haben, wonach Washington die militärischen Operationen gegen die Huthi im Jemen anführen solle. Mehrere Quellen berichteten dies unter Berufung auf den israelischen Fernsehsender KAN.

Washington signalisierte Bereitschaft, eine mögliche saudi-arabische Operation zu unterstützen, erklärte jedoch, dass es die Mission nicht direkt leiten werde.

Warum führen die USA die Operation nicht an?

Berichten zufolge ist einer der Hauptgründe hierfür die aktuelle Lage im Roten Meer.

Quellen betonen, dass die Huthi derzeit eher Schiffe mit Bezug zu Saudi-Arabien ins Visier nehmen als US-Schiffe. Diese Situation könnte Washingtons Vorsicht gegenüber einem direkten Einstieg in eine neue Militärkampagne erhöht haben.

Washington könnte die Aktionen Saudi-Arabiens unterstützen, möchte sie jedoch nicht direkt anführen.

Wird Saudi-Arabien auf eigene Kräfte setzen?

Riad konzentriert sich in den letzten Wochen verstärkt auf die Sicherheit im Roten Meer. Im August wurde berichtet, dass eine von Saudi-Arabien geführte multinationale maritime Koalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer und in der Bab-el-Mandeb-Straße gebildet wurde.

Gleichzeitig gibt es Berichte, dass die USA bei dieser Initiative keine direkten militärischen Verpflichtungen eingegangen sind.

Die Lage im Roten Meer bleibt angespannt

Es gibt Berichte, dass die Angriffe der Huthi auf Schiffe mit Saudi-Arabien-Bezug in den letzten Monaten zugenommen haben. Dies hat die Bemühungen Saudi-Arabiens beschleunigt, Maßnahmen zum Schutz der Seewege zu verstärken.

Es wurde zudem berichtet, dass sich die USA derzeit primär auf andere Spannungen im Nahen Osten konzentrieren, einschließlich der Situation um den Iran.

Die zentrale Frage ist nun: Welchen Weg wird Riad einschlagen?

Die Weigerung der USA, die Operation anzuführen, könnte die nächsten Schritte Saudi-Arabiens beeinflussen.

Einerseits strebt Riad danach, die Schifffahrt im Roten Meer zu schützen und die Huthi-Bedrohung zu verringern. Andererseits ist die Möglichkeit, sich auf eine direkte militärische Beteiligung der USA zu verlassen, angesichts der regionalen Spannungen begrenzt.

Daher ist die künftige Aktivität der von Saudi-Arabien geführten maritimen Initiative von großer Bedeutung.

Die USA haben Riad ihre Unterstützung zugesichert, sich jedoch dagegen entschieden, eine mögliche Operation gegen die Huthi selbst anzuführen. Nun könnte die nächste Entscheidung Saudi-Arabiens die Lage in der Region beeinflussen.