Başakşehir gegen Kasımpaşa: Stehen Shomurodov und Fayzullayev in der Startelf?

·3·Sport
Başakşehir gegen Kasımpaşa: Stehen Shomurodov und Fayzullayev in der Startelf?

Der 3. Spieltag der türkischen Süper Lig verspricht große Spannung für Fußballfans aus Usbekistan. In dieser Runde empfängt der Istanbuler Club Başakşehir das Team von Kasımpaşa. Die offizielle Aufstellung, die vor dem Anpfiff um 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit) bekannt gegeben wurde, hat alle usbekischen Fans erfreut.

Der führende Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov sowie der talentierte Flügelspieler Abbosbek Fayzullayev stehen von Beginn an in der Startelf von Başakşehir.

Usbekisches Duo im Angriff: Aufstellungen bestätigt

Das Trainerteam von Başakşehir hat für das Spiel gegen Kasımpaşa die stärkste Offensivformation gewählt:

  • Başakşehir Startelf: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok;

  • Taktische Möglichkeiten: Shomurodovs Torjägerqualitäten im Zentrum sowie Fayzullayevs schnelle und kreative Flankenläufe sollen das Offensivpotenzial von Başakşehir deutlich erhöhen.

Wichtiger Kampf um den Sieg am 3. Spieltag

In diesem Istanbuler Derby sind drei Punkte für beide Teams von entscheidender Bedeutung:

  • Wettbewerb: Başakşehir, das zu Saisonbeginn um die Spitzenplätze kämpft, will vor heimischem Publikum unbedingt gewinnen;

  • Großes Vertrauen in unsere Legionäre: Dass beide usbekischen Spieler gleichzeitig in der Startelf stehen, unterstreicht ihren Stellenwert im Team und das große Vertrauen des Trainerstabs.

Spieldetails

  • Türkische Süper Lig. 3. Spieltag

  • Başakşehir — Kasımpaşa

  • Anpfiff: 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit)

  • Başakşehir Aufstellung: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok.

Süper LigBaşakşehirKasımpaşaEldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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