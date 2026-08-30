Navbahor wirft Nasaf dank Jiyanov-Tor aus dem Pokal!

Das Achtelfinale des Usbekistan-Pokals bot den Fans ein echtes Pokal-Klassiker-Duell. In Namangan traten die beiden Giganten des Landes — Navbahor und der Klub Nasaf aus Qarshi — an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Obwohl beide Teams während des gesamten Spiels einen ausgeglichenen und vorsichtigen Kampf lieferten, ereignete sich der wahre Höhepunkt der Begegnung in den letzten Minuten der Nachspielzeit.

Das Tor in der 90.+2 Minute und Jiyanovs Heldentat

Die entscheidenden Ereignisse des Spiels:

Der entscheidende Treffer: Als die reguläre Spielzeit beim Stand von 0:0 zu Ende ging, nutzte der flinke Flügelspieler der „Falken“ in der 90.+2 Minute Ruslanbek Jiyanov eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, schoss den Ball ins Tor von Abduvohid Nematov und sicherte seinem Team den Sieg;

Viertelfinal-Ticket: Dank eines hart erkämpften und dramatischen 1:0-Sieges zog Navbahor in das Viertelfinale des Usbekistan-Pokals ein. Die „Drachen“ mussten ihren Pokalwettbewerb bereits im Achtelfinale beenden.

Spielbericht und Aufstellungen