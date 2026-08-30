Navbahor wirft Nasaf dank Jiyanov-Tor aus dem Pokal!

·7·Sport
Navbahor wirft Nasaf dank Jiyanov-Tor aus dem Pokal!

Das Achtelfinale des Usbekistan-Pokals bot den Fans ein echtes Pokal-Klassiker-Duell. In Namangan traten die beiden Giganten des Landes — Navbahor und der Klub Nasaf aus Qarshi — an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Obwohl beide Teams während des gesamten Spiels einen ausgeglichenen und vorsichtigen Kampf lieferten, ereignete sich der wahre Höhepunkt der Begegnung in den letzten Minuten der Nachspielzeit.

Das Tor in der 90.+2 Minute und Jiyanovs Heldentat

Die entscheidenden Ereignisse des Spiels:

  • Der entscheidende Treffer: Als die reguläre Spielzeit beim Stand von 0:0 zu Ende ging, nutzte der flinke Flügelspieler der „Falken“ in der 90.+2 Minute Ruslanbek Jiyanov eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, schoss den Ball ins Tor von Abduvohid Nematov und sicherte seinem Team den Sieg;

  • Viertelfinal-Ticket: Dank eines hart erkämpften und dramatischen 1:0-Sieges zog Navbahor in das Viertelfinale des Usbekistan-Pokals ein. Die „Drachen“ mussten ihren Pokalwettbewerb bereits im Achtelfinale beenden.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Usbekistan-Pokal. Achtelfinale

  • Navbahor — Nasaf 1:0

  • Tor: Ruslanbek Jiyanov (90.+2).

  • Navbahor: Utkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56.), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Kholmatov, Teodi Benjamin, Asadbek Rakhimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilic (Muhammadali Usmonov, 56.), Joel Kojo (Husayn Norchaev, 56.), Giorgi Jerenaia, Muhammadqodir Hamraliev.

  • Nasaf: Abduvohid Nematov, Golib Gaybullaev, Sardorbek Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazaev, Abbosjon Gulomov, Umarbek Eshmurodov.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

EPL 2. Spieltag: Sunderland besiegt Fulham, Remis zwischen Leeds und BrentfordEPL 2. Spieltag: Sunderland besiegt Fulham, Remis zwischen Leeds und BrentfordHeute, 21:09Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!Heute, 20:28La Liga: Startaufstellungen für Real Madrid gegen Malaga bekannt gegebenLa Liga: Startaufstellungen für Real Madrid gegen Malaga bekannt gegebenHeute, 19:404 Siege aus 4 Spielen: Karimov half Lugano den Sieg zu sichern4 Siege aus 4 Spielen: Karimov half Lugano den Sieg zu sichernHeute, 19:37Was sagte Hansi Flick über den Zustand von Lamine Yamal?Was sagte Hansi Flick über den Zustand von Lamine Yamal?Heute, 18:50Umar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen FansUmar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen FansHeute, 17:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)