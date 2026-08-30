Real Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La Liga

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Real Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La Liga

Im Rahmen des 3. Spieltags der spanischen La Liga empfing Real Madrid zu Hause den FC Malaga und feierte einen überzeugenden Kantersieg. Die Partie im Santiago Bernabéu verlief unter der totalen Dominanz der „Königlichen“ und endete mit einem 4:0-Erfolg.

Die Madrilenen entschieden das Schicksal der Begegnung bereits in den ersten 45 Minuten.

Chronik der 4:0-Tore und Spieldetails

Die Offensive von Real bot den Fans eine sehenswerte Torshow:

  • Blitzstart durch Bellingham: In der 19. Minute eröffnete Jude Bellingham den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung;

  • Torwartfehler (Eigentor): In der 26. Minute unterlief Malaga-Torhüter Alfonso Herrero ein folgenschwerer Fehler, bei dem er den Ball ins eigene Netz beförderte (Eigentor);

  • Nächstes Tor durch Mbappe: Nur 4 Minuten später, in der 30. Minute, Kylian Mbappe erhöhte auf 3:0;

  • Guler setzt den Schlusspunkt: In der 90.+1 Minute der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Arda Guler den Schlusspunkt unter die Partie.

Real mit 9 Punkten alleiniger Spitzenreiter

Dieser Sieg führt zu folgender Tabellensituation:

  • Hundertprozentige Ausbeute: Mit 9 Punkten aus 3 Spielen Real Madridbleibt weiterhin alleiniger Tabellenführer der Meisterschaft;

  • Malagas schwierige Lage: Nach der herben Niederlage steht Malaga mit nur einem Punkt auf dem 18. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • La Liga. 3. Spieltag

  • Real Madrid — Malaga 4:0

  • Tore: Bellingham (19.), Herrero (26., Eigentor), Mbappe (30.), Guler (90.+1).

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77.), Bellingham (Guler, 87.), Diaz (Diomande, 65.), Vinicius, Mbappe.

  • Malaga: Herrero, Puga (Salinas, 61.), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodriguez (Martinez, 46.), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquin (Cruz, 61.), Chupé.

Real MadridLa LigaFußballJude BellinghamKylian Mbappe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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