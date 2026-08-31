Xiaomi stellt neue Waschmaschine mit zwei Trommeln vor

Die Marke Xiaomi hat ein weiteres bemerkenswertes Gerät auf dem Markt für Haushaltsgeräte vorgestellt. Laut ixbt.com hat das Unternehmen den Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg angekündigt, der über zwei unabhängige, horizontal angeordnete Trommeln verfügt, und mit der Annahme von Vorbestellungen begonnen. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Kunden und Experten auf sich, da es kompakte Abmessungen mit fortschrittlichen technischen Möglichkeiten kombiniert. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts sind die zwei separaten Trommeln mit einer Gesamtkapazität von 5 kg. Laut ixbt.com dauert ein vollständiger Wasch- und Trockenzyklus bei diesem Modell nur 40 Minuten. Dies ist eine praktische Lösung für Benutzer, die im Alltag Zeit sparen möchten.

Technologien für empfindliche Stoffe und Automatisierung

Der Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg ist darauf ausgelegt, verschiedene Stoffarten schonend zu behandeln. Insbesondere verfügt das Gerät über einen speziellen Feinwaschmodus für Seidenstoffe, der bei 40 °C arbeitet. In diesem Modus stoppt das intelligente System den Trocknungsvorgang automatisch, sobald die Feuchtigkeit entfernt ist, um ein Übertrocknen zu verhindern und die Stoffqualität zu erhalten.

Das Gerät ist mit einem hocheffizienten DD-Direktantriebsmotor und einer Trommel mit einem Durchmesser von 255 mm ausgestattet. Es verfügt außerdem über ein automatisches Waschmitteldosiersystem, das aus zwei 150-ml-Behältern besteht. Laut Hersteller reicht eine Füllung für etwa einen Monat, wobei die Automatik den Waschmittelverbrauch basierend auf der Wäschemenge berechnet.

Umfangreiche Funktionalität und Gesundheitsschutzsystem

Um verschiedene alltägliche Herausforderungen zu bewältigen, bietet das Gerät 34 spezialisierte Programme. Mit diesen Modi lassen sich hartnäckige Flecken von Milch, Blut, Kaffee sowie Obst und Gemüse effektiv entfernen.

Mit besonderem Fokus auf die Familiengesundheit ist zudem ein zertifiziertes System zum Schutz der Gesundheit von Mutter und Kind integriert. Diese Funktion ermöglicht die Beseitigung von bis zu 99,99 % der Viren und sorgt für eine Tiefensterilisation. Der empfohlene Preis des Geräts liegt bei 3499 Yuan, kann jedoch unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen für 2699 Yuan erworben werden.