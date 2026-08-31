Huawei stellt neue smarte Türklingel vor

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Huawei stellt neue smarte Türklingel vor

Der chinesische Technologieriese Huawei hat den Verkauf seiner neuen HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5 im offiziellen JD.com-Store gestartet. Laut Ixbt.com zieht das Gerät aufgrund seines Dual-Kamera-Systems, fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen und eines leistungsstarken Akkus, der bis zu einem halben Jahr hält, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Gadget ist derzeit auf dem chinesischen Markt für etwa 700 Yuan erhältlich. Die Türklingel der nächsten Generation wurde für die Heimsicherheit entwickelt und erweitert das Konzept einer herkömmlichen Türklingel zu einem vollwertigen Überwachungssystem.

Dual-Kamera-System und umfassende Überwachung

Das Hauptmerkmal des Geräts ist das Vorhandensein von zwei Kameras. Die Hauptkamera ist mit einem 4 MP Weitwinkelobjektiv ausgestattet, das durch einen Sichtwinkel von 140 Grad Besucher vollständig im Blick behält. Zudem ist eine zusätzliche Kamera an der Unterseite direkt auf den Boden vor der Tür gerichtet, was es dem Hausbesitzer ermöglicht, Pakete und Gegenstände zu überwachen.

Um bei Nacht klare Bilder zu gewährleisten, sind acht Infrarot-LEDs verbaut. Dieses System liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Farbbilder ohne sichtbares rotes Leuchten.

KI- und Sicherheitsfunktionen

Die smarte Türklingel verfügt über fortschrittliche Funktionen und kann Personen in einer Entfernung von bis zu 5 Metern erkennen. Das Gerät ist zudem in der Lage, Gesichter und Pakete zu identifizieren sowie zu erkennen, wenn sich eine Person zu lange vor der Tür aufhält.

Benutzer können je nach Bedarf spezielle Überwachungszonen festlegen oder unnötige Bereiche, wie den Eingang der Nachbarwohnung, ausschließen. Dies verhindert Fehlalarme und garantiert die Privatsphäre.

Autonomie und Datenspeicherung

Ein weiterer Vorteil ist die Autonomie des Geräts. Der Hersteller gibt an, dass der eingebaute 10 000 mAh Akku eine Laufzeit von einem halben Jahr bietet. Dies erspart den Nutzern das häufige Aufladen.

In Notfällen, einschließlich bei Internetausfällen, arbeitet das Gerät weiter. Es speichert Videoaufnahmen lokal und lädt diese automatisch in die Cloud hoch, sobald die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

HuaweiSmart DoorbellHarmonyOSTechnologieSicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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