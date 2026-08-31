Einer der größten und spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters wurde offiziell bestätigt. Der englische Klub Liverpool hat den 23-jährigen französischen Nationalspieler und offensiven Flügelspieler von Paris Saint-Germain Bradley Barcolaunter Vertrag genommen. Die Merseysider ließen sich den talentierten französischen Star eine astronomische Summe kosten — 150 Millionen Euro .

Es wird berichtet, dass die Merseysider mit Barcola einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2032 unterzeichnet haben.

Details zum 150-Millionen-Euro-Deal und zur Vertragslaufzeit

Die wichtigsten finanziellen und organisatorischen Eckpunkte der Vereinbarung:

Rekordsumme: Der Transfer von Barcola ist einer der teuersten Einkäufe in der Geschichte von Liverpool und beläuft sich auf insgesamt 150 Millionen Euro;

Langfristiges Projekt: Der Verein setzt volles Vertrauen in den Spieler und hat ihn mit Blick auf die Zukunft bis zum Sommer 2032 gebunden;

Verstärkung der Offensive: Mit diesem Transfer wollen die Merseysider ihr Flügelspiel durch hohe Geschwindigkeit und technisches Können verstärken.

Barcolas beeindruckende Statistiken bei PSG

Der 23-jährige französische Flügelspieler stand seit 2023 für den Pariser Klub auf dem Platz und erzielte folgende Werte: