Sensationelle Aussage von Mourinho nach dem gestrigen Sieg: Was passiert im Kader?

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Sensationelle Aussage von Mourinho nach dem gestrigen Sieg: Was passiert im Kader?

Im Rahmen des 3. Spieltags der spanischen La Liga empfing Real Madrid zu Hause Malaga und feierte einen überzeugenden 4:0 Sieg. Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer der „Königlichen“, José Mourinho, auf der Pressekonferenz scharf und bestimmt zur großen Rotation im Kader und zur Stimmung der Spieler, die nicht zum Einsatz kommen.

Der portugiesische Spezialist betonte offen, dass die Interessen der Mannschaft über persönlichen Ambitionen stehen.

„Der Frust derer, die nicht spielen, ist ihr eigenes Problem“: Mourinhos Aussage

José Mourinho äußerte sich wie folgt zur Bedeutung der Rotation und der Chancenvergabe an alle Spieler während der Saison:

  • Eine komplexe Saisonaufgabe: „Das ist eine sehr komplexe Aufgabe, die nicht nur einen Monat dauert, sondern die ganze Saison über. Der Frust der Spieler, die nicht spielen, hängt mehr von ihnen selbst ab als von mir.“

  • Vertrauen und Verantwortung: „Ich kann in der Praxis zeigen, dass ich jedem Spieler vertraue. Sie müssen die Situation, auf der Bank zu sitzen, psychologisch selbst überwinden.“

  • Klare Entscheidungen: „Diesmal haben Trent und Cucurella gespielt, während Carreras und Dumfries nicht zum Einsatz kamen. Es ist ganz einfach – das ist alles.“

Real Madrids Saisonverlauf und Kaderbreite

Wichtige Aspekte zu den aktualisierten Kadern und taktischen Entscheidungen der Madrilenen:

  • Ein überzeugender Kantersieg: „Das Erzielen von 4 unbeantworteten Toren gegen Malaga zeigte die hohe Ausgewogenheit der Mannschaft in Angriff und Abwehr;“

  • Konkurrenz auf den Außenbahnen: „Die Präsenz von hochkarätigen Außenverteidigern wie Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Denzel Dumfries und Carreras ermöglicht es Mourinho, verschiedene Systeme zu testen und den Kader regelmäßig zu erneuern.“

Real MadridJosé MourinhoLa LigaFußballTaktikanalyse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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