Offiziell: Manchester City gibt neuen 40-Millionen-Euro-Star-Transfer bekannt!

Der aktuelle Tabellenführer der Premier League Manchester City hat einen weiteren wichtigen Transfer auf dem Markt getätigt. Die „Citizens“ haben offiziell die Verpflichtung des 22-jährigen offensiven Flügelspielers Allan vom brasilianischen Verein Palmeiras bekannt gegeben.

Das talentierte brasilianische Fußballtalent Manchester City hat einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterzeichnet.

40 Millionen Euro und Boni: Transferdetails

Wichtige Fakten zu den finanziellen Aspekten und der aktuellen Situation im Team:

Finanzieller Wert: Palmeiras erhält für diesen Transfer eine garantierte Summe von 40 Millionen Euro . Zudem enthält der Vertrag verschiedene leistungsbezogene Boni;

Langfristiges Vertrauen: Der Vertrag bis 2031 zeigt, dass der englische Spitzenklub das junge Talent als Investition für die Zukunft sieht;

Tabellenführung: Nach einem souveränen Saisonstart steht Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca nach den ersten 2 Spieltagen mit 6 Punkten an der Spitze der Premier League.

Allans Produktivität bei Palmeiras

Der 22-jährige Spieler sammelte in der Saison 2026 wichtige Spielpraxis in der brasilianischen Meisterschaft: