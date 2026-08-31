Offiziell: Manchester City gibt neuen 40-Millionen-Euro-Star-Transfer bekannt!

·2·Sport
Offiziell: Manchester City gibt neuen 40-Millionen-Euro-Star-Transfer bekannt!

Der aktuelle Tabellenführer der Premier League Manchester City hat einen weiteren wichtigen Transfer auf dem Markt getätigt. Die „Citizens“ haben offiziell die Verpflichtung des 22-jährigen offensiven Flügelspielers Allan vom brasilianischen Verein Palmeiras bekannt gegeben.

Das talentierte brasilianische Fußballtalent Manchester City hat einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031 unterzeichnet.

40 Millionen Euro und Boni: Transferdetails

Wichtige Fakten zu den finanziellen Aspekten und der aktuellen Situation im Team:

  • Finanzieller Wert: Palmeiras erhält für diesen Transfer eine garantierte Summe von 40 Millionen Euro . Zudem enthält der Vertrag verschiedene leistungsbezogene Boni;

  • Langfristiges Vertrauen: Der Vertrag bis 2031 zeigt, dass der englische Spitzenklub das junge Talent als Investition für die Zukunft sieht;

  • Tabellenführung: Nach einem souveränen Saisonstart steht Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca nach den ersten 2 Spieltagen mit 6 Punkten an der Spitze der Premier League.

Allans Produktivität bei Palmeiras

Der 22-jährige Spieler sammelte in der Saison 2026 wichtige Spielpraxis in der brasilianischen Meisterschaft:

  • Einsätze: Er absolvierte insgesamt 42 Spiele in der brasilianischen Liga;

  • Tore und Vorlagen: In der Offensive aktiv, erzielte er 6 Tore und gab 6 Vorlagen für seine Teamkollegen.

Manchester CityPremier LeagueTransfer NewsAllanPalmeiras
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neu an der Anfield Road: Details zum 150-Mio.-Euro-Supertransfer von BarcolaNeu an der Anfield Road: Details zum 150-Mio.-Euro-Supertransfer von BarcolaHeute, 19:20Rafael Leão gibt überraschende Erklärung nach Wechsel zu Galatasaray abRafael Leão gibt überraschende Erklärung nach Wechsel zu Galatasaray abHeute, 13:28Shomurodov trifft im 3. Spiel in Folge in der Türkei und stellt einen Rekord auf!Shomurodov trifft im 3. Spiel in Folge in der Türkei und stellt einen Rekord auf!Heute, 11:31Warum hat Cody Gakpo Tottenham für Manchester City abgelehnt?Warum hat Cody Gakpo Tottenham für Manchester City abgelehnt?Heute, 11:27Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov abEmre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov abHeute, 11:21Real Madrid feiert souveränen Sieg gegen MalagaReal Madrid feiert souveränen Sieg gegen MalagaHeute, 09:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)