Was sagte Bradley Barcola in seinem ersten Interview als Liverpool-Spieler?

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Was sagte Bradley Barcola in seinem ersten Interview als Liverpool-Spieler?

Bradley Barcola, der 23-jährige französische Flügelspieler, der zu einem der Hauptprotagonisten des Sommertransferfensters wurde, teilte seine ersten Eindrücke nach dem Überstreifen des Liverpool-Trikots. In einem großen Interview mit der offiziellen Website des Vereins aus Merseyside enthüllte der talentierte Fußballer die Gründe für seine langfristige Vertragsunterzeichnung.

Barcola betonte, dass die Transferverhandlungen recht langwierig und komplex waren, er sich aber letztlich seinen Traum erfüllt habe.

„Ich will jetzt einfach nur auf den Platz“: Barcolas erste Gedanken

Der französische Flügelspieler äußerte sich wie folgt zu seinem Wechsel zum FC Liverpool und seinen hohen Zielen:

  • Die Ehre, für den Verein zu spielen: „Es ist eine riesige Ehre für mich, die Möglichkeit zu haben, für Liverpool zu spielen. Ich bin gerade unglaublich glücklich. Die Verhandlungen und der Prozess haben lange gedauert. Mein einziger Wunsch ist es jetzt, so schnell wie möglich auf dem Platz zu stehen und meinem Team zu helfen.“

  • Das Hauptziel — der Premier-League-Titel: „Ich habe mir vorgenommen, hier Großes zu erreichen. Allen voran möchte ich die Premier League gewinnen. Das ist einer der größten Träume meines Lebens.“

  • Langfristiger Plan: „Ich möchte diese großen Ziele erreichen und viele Jahre für dieses Team spielen. Genau deshalb habe ich einen langfristigen Vertrag unterschrieben und hoffe, dass alle meine Träume in Erfüllung gehen.“

Eine neue Ära im Angriff an der Anfield Road

Die Ankunft von Bradley Barcola bringt frischen Wind in die taktischen und offensiven Möglichkeiten von Liverpool:

  • Hohes Tempo und Dribbling: Es wird erwartet, dass der 23-jährige Fußballer mit seiner Geschwindigkeit, seiner Fähigkeit, über die Flügel durchzubrechen, und seinem Talent, Torchancen zu kreieren, für die Verteidiger der Premier League ein ernstes Problem darstellen wird.

  • Vertrauen des Trainerstabs: Die Führung von Merseyside sieht in dem Franzosen einen wichtigen Eckpfeiler der Startelf und strebt mit seiner Hilfe neue Trophäen an.

Bradley BarcolaLiverpoolPremier LeagueFußballTransfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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