Petr Yan, Dvalishvili oder O'Malley? Große Intrige in der Division nach Song Yadongs sensationellem Sieg

Eine weitere große Sensation wurde in der Welt der UFC verzeichnet. Bei einem Turnier in Shanghai schockierte der chinesische Kampfsportler Song Yadong die Sportwelt, indem er den bis dahin ungeschlagenen Herausforderer Umar Nurmagomedovin der 2. Runde schwer ausknockte. Sean O'Malley, der ehemalige Champion der Division, der Yadong Anfang des Jahres nach Punkten besiegt hatte, reagierte live in den sozialen Medien auf diesen Kampf.

Der amerikanische Star betonte das Chaos, das nach dem Kampf im Oktagon ausbrach, und hob Yadongs beeindruckenden Sieg hervor.

«Ein unglaubliches Jahr für Song»: O'Malleys Reaktion

Sean O'Malley kommentierte den Knockout und die angespannte Situation nach dem Kampf wie folgt:

Vorfall mit dem Eindringen ins Oktagon: «Wer war dieser Typ in Umars Ecke, der einfach reingestürmt ist? Er hätte Song Yadong fast mit dem Ellbogen getroffen. Stellt euch nur vor, wie großartig ist Sean O'Malley? Natürlich mache ich nur Witze. Es geht gerade nicht um mich»;

Songs starkes Comeback: «Was für ein Jahr für Song — er hat im Januar gegen mich gekämpft und verloren. Dann kam er zurück und besiegte Deiveson Figueiredo durch Submission, und jetzt hat er Umar Nurmagomedovausgeknockt»;

Verletzung und Humor: «Schaut euch die Wunde über Songs Auge an. Ist das von dort, wo ich ihn mit dem Knie getroffen habe? Aber ich sage es noch einmal — das Thema bin nicht ich».

UFC 333: Der Titelkampf und mögliche Szenarien

Der vorzeitige Sieg über Umar Nurmagomedov hat die Situation in der Division komplett verändert: