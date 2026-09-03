Argentinischer Fußballverband kündigt Ehrung für Lionel Messi an

Der Argentinische Fußballverband (AFA) hat eine beispiellose landesweite Ehrung für Lionel Messi angekündigt, einen der größten Spieler in der Geschichte des Landes. Laut Goal.com folgt diese emotionale Entscheidung auf die offizielle Bekanntgabe seines Rücktritts aus der Nationalmannschaft, was die gesamte argentinische Fußballgemeinschaft tief bewegt hat. Dies berichtet Goal.com.

Laut einer offiziellen Erklärung der AFA wird das Spiel bei allen nationalen Meisterschaftsspielen am Wochenende für einen Moment unterbrochen. Diese einzigartige Aktion umfasst alle Ligen und Wettbewerbe, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, und stellt sicher, dass die immensen Verdienste des 39-jährigen Stürmers in jedem Winkel des Landes gewürdigt werden.

Historische Momente und Applaus während der Spiele

Dem Plan zufolge werden alle Spiele gleichzeitig in der 10. Minute der ersten Halbzeit unterbrochen. Tausende Fans und Spieler in den Stadien werden eine Minute lang applaudieren, um die beispiellose Karriere von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu ehren.

Die AFA hat die Vereine zudem angewiesen, die Stadionbildschirme zu nutzen, um Videos mit den Highlights und Toren des ehemaligen Stars von Barcelona und PSG zu zeigen. Dies ermöglicht es den Fans, die glorreiche Reise der Fußballlegende, die 2005 begann und einundzwanzig Jahre dauerte, noch einmal Revue passieren zu lassen.

Das Ende einer legendären Karriere

Lionel Messi bestätigte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft in einer bewegenden handschriftlichen Notiz auf seinen sozialen Medien. Ihm zufolge war es eine schwere, aber unvermeidliche Entscheidung, die durch sein Alter und seinen körperlichen Zustand notwendig wurde. Der Spieler gab bekannt, dass er nach dem WM-Finale 2026 nicht mehr das Nationaltrikot tragen werde.

Während seiner Karriere erzielte Messi rekordverdächtige 125 Tore für die argentinische Nationalmannschaft und wurde zum besten Torschützen des Landes aller Zeiten. Er nahm an sechs Weltmeisterschaften teil und hob 2022 endlich den Weltmeisterpokal in die Höhe, womit er Argentiniens 36-jähriges qualvolles Warten beendete.

Die AFA-Führung betonte, dass eine solch umfassende Ehrung der einzige Weg sei, einem Sportler, der einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Fußballs im Land geleistet hat, den gebührenden Dank auszusprechen. Während sich der argentinische Fußball von seinem geliebten Kapitän verabschiedet, beweist der minutenlange Applaus in den Stadien einmal mehr, dass sein Erbe ewig währen wird.