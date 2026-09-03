Eines der glanzvollsten und bedeutendsten Kapitel der Weltfußballgeschichte ist zu Ende gegangen. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft und Weltmeister Lionel Messi gab am 31. August bekannt, dass er seine lange und glorreiche internationale Karriere im Trikot der „Albiceleste“ offiziell beenden wird. Zu Ehren des Kapitäns, der einer ganzen Nation nach 36 Jahren den WM-Pokal zurückbrachte, hat der argentinische Fußballverband (AFA) eine beeindruckende und beispiellose landesweite Initiative angekündigt.

Hommage an die ikonische „Nummer 10“: Wie werden die Spiele unterbrochen?

Gemäß der Entscheidung des Verbandes werden alle kommenden Spiele nach einem speziellen Szenario ablaufen, um dem Kapitän, der unter der Nummer 10 Wunder vollbracht hat, Tribut zu zollen:

Solidarität in allen Ligen: Diese Aktion umfasst alle kommenden Spieltagsbegegnungen in allen Ligen und Divisionen der nationalen Meisterschaft, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball;

Die historische Unterbrechung in der 10. Minute: Sobald die Uhr in jedem Spiel die 10. Minute erreicht, ertönt der Pfiff des Schiedsrichters, der Ball wird gestoppt und das Spiel für eine Minute komplett eingefroren;

Allgemeiner Applaus auf dem Spielfeld: Alle Spielbeteiligten – Spieler, Ersatzspieler, Schiedsrichter und Trainerstab – werden dem legendären Star eine Minute lang mit ununterbrochenem Applaus ihre Dankbarkeit zeigen;

Chöre von den Rängen: Zehntausende Fans in den Stadien werden sich dieser Welle der Solidarität anschließen und an der Massenovation teilnehmen;

Spezialvideo auf den Bildschirmen: Während dieser einminütigen Pause werden auf den riesigen Bildschirmen der Stadien ein von der AFA erstelltes Video gezeigt, das die emotionalsten Momente und historischen Siege von Messi mit der Nationalmannschaft zusammenfasst.

Das Ende einer glorreichen Ära: Messis Vermächtnis in der Nationalmannschaft

Lionel Messis Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft war eine wahre Geschichte von Drama, Ausdauer und ultimativem Triumph. Nach viel Kritik und verlorenen Endspielen führte er sein Team zum Titel bei der Copa América, dann zur „Finalissima“ und schließlich auf den Gipfel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Sein Abschied wird nicht nur in Argentinien, sondern von der globalen Sportgemeinschaft als symbolisches Ende einer großen Fußballära wahrgenommen.

Was meinen Sie, war Lionel Messis unvergesslichster und bewegendster Moment im argentinischen Trikot: der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 oder das Hochstemmen der lang ersehnten Copa América im Maracanã? Hat Messi seine Mission in der argentinischen Nationalmannschaft vollständig erfüllt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!