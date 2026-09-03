Xiaomi 18 Fold Smartphone erhält den größten Akku seiner Klasse

Xiaomi arbeitet intensiv an seinem nächsten faltbaren Flaggschiff. Wie ixbt.com berichtet, wird das neue Xiaomi 18 Fold Gerät mit dem größten Akku unter vergleichbaren faltbaren Smartphones auf dem Markt ausgestattet sein. Dies ermöglicht Nutzern eine längere Akkulaufzeit, ohne die Dicke oder das Gewicht zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Laut dem Unternehmensvertreter Lu Weibing wird das Smartphone mit einem 6000 mAh Xiaomi Jinshajiang Akku ausgestattet sein. Die Unterbringung einer solch großen Energiereserve in einem sehr dünnen und leichten faltbaren Gehäuse wurde durch eine neue mehrschichtige Batteriestruktur erreicht. Experten ist es gelungen, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kompaktheit und hoher Leistung zu wahren.

Fortschrittliche Batterietechnologien und Ladefunktionen

Die Energiedichte dieses Akkus beträgt 920 Wh/L, zudem wurde der Siliziumgehalt um 20 Prozent erhöht. Diese technologischen Lösungen ermöglichten eine deutliche Kapazitätssteigerung, ohne die Größe des Akkus zu verändern. Auf dem modernen Markt gelten diese Werte als eine der fortschrittlichsten Leistungen in dieser Klasse.

Das Gerät verfügt nicht nur über einen kapazitätsstarken Akku, sondern auch über Schnellladetechnologien. Insbesondere unterstützt das Xiaomi 18 Fold 67W kabelgebundenes und 50W kabelloses Laden. Dies ermöglicht es Nutzern, die Akkukapazität in kurzer Zeit vollständig wiederherzustellen.

Display- und Kamerafunktionen

Neben dem Akku hat der Hersteller einige Informationen zu weiteren technischen Spezifikationen des Geräts bekannt gegeben. Das Smartphone wird mit einem internen Bildschirm mit einer Diagonale von 7,58 Zoll und einem Seitenverhältnis von 2:1 ausgestattet sein. Zur Erhöhung der Sicherheit und Haltbarkeit des Displays wird doppellagiges UTG-Ultra-Dünnglas verwendet.

Was die Fotofunktionen betrifft, ist der Einbau eines modernen Periskop-Objektivs mit einer Brennweite von 80 mm geplant. Das Gehäuse des Smartphones wird zudem durch einen Rahmen aus einer hochfesten 7er-Aluminiumlegierung geschützt, was die Widerstandsfähigkeit weiter erhöht.