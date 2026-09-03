Huawei Watch GT 7 und GT 7 Pro weltweit eingeführt

Laut Ixbt.com hat Huawei die globalen Versionen seiner neuen Flaggschiff-Smartwatches, der Huawei Watch GT 7 und GT 7 Pro, auf den Weltmarkt gebracht. Diese Einführung hat großes Interesse auf dem Markt für fortschrittliche Wearables geweckt, da die neuen Gadgets nicht nur beim Design, sondern auch bei den Sportfunktionen und der Akkulaufzeit erhebliche Verbesserungen erhalten haben. Dies berichtet Nachrichten von.

Das Basismodell wurde in den Größen 46 mm und 41 mm sowie in acht Farbvarianten vorgestellt. Die Pro-Version, die für Nutzer mit dem Wunsch nach einer robusteren Bauweise konzipiert ist, verfügt über einen hochwertigen Titanrahmen, Keramikakzente und ein spezielles Sportarmband.

Funktionen für den Wintersport

Eine der wichtigsten Neuerungen der neuen Smartwatches ist die erweiterte Unterstützung für Wintersportarten. Das Gerät ist in der Lage, Skifahren und Snowboarden durch die Analyse der Körperhaltung und Höhenveränderungen selbst ohne GPS-Signale präzise zu verfolgen. Die Huawei Watch GT 7 kann Abfahrten genau von der Zeit im Skilift unterscheiden.

Zudem bietet die Huawei Health App detaillierte Karten von über 3.000 Skigebieten weltweit. Nutzer können Kurven zählen, Belastungen messen und die Team-Up-Funktion nutzen, um den Standort von Gruppenmitgliedern in Echtzeit zu verfolgen.

Funktionen für Radfahrer und KI

Auch für Radsportbegeisterte gibt es spezielle Annehmlichkeiten, darunter Routenplanung, Informationen zu Steigungen und Distanz sowie rechtzeitige Warnungen vor gefährlichen Kurven. Nach dem Training führt das KI-System eine tiefgreifende Analyse der Gesamtbelastung durch.

Der Morgenbericht bewertet die Bereitschaft des Körpers für den neuen Tag basierend auf Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität und allgemeinen Aktivitätsmetriken. Dies hilft Sportlern und Menschen mit einem aktiven Lebensstil, ihren Tagesablauf optimal zu gestalten.

Autonomie und Preispolitik

Dank mehrschichtiger Silizium-Akkus können die 46-mm-Modelle der Huawei Watch GT 7 und GT 7 Pro im leichten Nutzungsmodus bis zu 21 Tage durchhalten. Die Geräte unterstützen zudem kontaktloses Bezahlen via Curve Pay sowie das Huawei MultiPass-Programm, das ein dreimonatiges Health+-Abonnement beinhaltet.

Auf dem britischen Markt ist die Huawei Watch GT 7 ab 280 Pfund und die GT 7 Pro ab 380 Pfund erhältlich. Im Zeitraum von Anfang September bis Mitte Oktober erhalten Kunden zudem spezielle Rabattgutscheine im Wert von 50 Pfund.