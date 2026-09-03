Rocket Lab startet erfolgreich eine weitere Electron-Rakete ins All

Rocket Lab, eines der führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, hat eine weitere erfolgreiche Mission abgeschlossen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen seine leichte Electron-Rakete erfolgreich vom Startkomplex LC-1B in Neuseeland gestartet und einen weiteren Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Diese aktuelle Mission mit dem Titel „Owl Around The World“ ist der 94. Flug einer Electron-Rakete in der Geschichte von Rocket Lab. Dieser erfolgreiche Start bestätigt erneut die technische Stabilität und Zuverlässigkeit des Unternehmens und stärkt dessen Position auf dem kommerziellen Markt weiter.

StriX-9 Satellit im Orbit

Während dieses Fluges wurde der Satellit StriX-9 des japanischen Unternehmens Synspective erfolgreich in den Orbit befördert. Das fortschrittliche Gerät erreichte eine niedrige Erdumlaufbahn in etwa 575 Kilometern Höhe und wird die Möglichkeiten zur Überwachung der Erdoberfläche über Japan erheblich erweitern.

Der neue Satellit schließt sich der bestehenden Konstellation von Synspective an, um die Fernerkundung der Erde mittels Radar fortzusetzen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Oberflächenveränderungen in und um Japan zeitnah zu erfassen.

Die Bedeutung der SAR-Technologie

Der StriX-9-Satellit nutzt fortschrittliche Synthetic Aperture Radar (SAR)-Technologie. Diese ermöglicht es, präzise Radardaten der Erdoberfläche unabhängig von Wetterbedingungen oder Tageszeit zu gewinnen.

Die gewonnenen Daten sind entscheidend für die Stadtplanung, große Bauvorhaben und die strenge Überwachung der Infrastruktur. Zudem sind sie nützlich für schnelle Reaktionen und Folgenabschätzungen in Gebieten, die von Naturkatastrophen betroffen sind.

Perspektiven für eine langfristige Zusammenarbeit

Diese Mission ist der elfte dedizierte Flug, den Rocket Lab für seinen japanischen Partner durchgeführt hat. Berichten zufolge ist Rocket Lab seit 2020 der exklusive Startanbieter für Synspective.

Die langfristige Zusammenarbeit zwischen den Parteien wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die Partner haben eine Vereinbarung über 16 weitere Missionen unterzeichnet, um die verbleibenden Satelliten bis 2030 in den Orbit zu bringen.