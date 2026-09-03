iPhone 17 Pro aus 30 km Höhe abgeworfen — das Ergebnis ist verblüffend

Obwohl das iPhone 17 Pro aus einer Höhe von über 100.000 Fuß, also 30 Kilometern, auf die Erde abgeworfen wurde, blieb es unbeschädigt und voll funktionsfähig. Das außergewöhnliche Experiment brachte dem Gerät einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde ein.

Der Rekordtest wurde im schwedischen Kiruna in Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller von Mobilzubehör RHINOSHIELD und der in Großbritannien ansässigen Sent Into Space Organisation durchgeführt.

Laut Guinness-Buch der Rekorde wurde das Telefon aus einer Höhe von 30.607 Metern, also 100.418 Fuß und 8 Zoll abgeworfen. Dies ist der Rekord für die größte Höhe, aus der ein Telefon in einer Hülle auf natürliches Gelände abgeworfen wurde.

Diese Höhe entspricht mehr als dem Dreifachen der üblichen Reiseflughöhe von Passagierflugzeugen und übertrifft die Höhe des Mount Everest um mehr als das Dreifache.

Das Telefon war durch eine spezielle Hülle geschützt.

Während des extremen Tests befand sich das iPhone 17 Pro in einer RHINOSHIELD AirX Schutzhülle. Die Ausrüstung, die mit einem Wetterballon in die Höhe befördert wurde, ermöglichte den freien Fall des Telefons am festgelegten Punkt.

Der Test setzte das Gerät nicht nur einem starken Aufprall aus, sondern auch den rauen äußeren Bedingungen in großer Höhe. Dies war ein weitaus komplexeres Experiment als das einfache Fallenlassen eines Telefons aus wenigen Metern Höhe.

Dennoch, überlebte das iPhone 17 Pro. Nach der Bergung wurde das Telefon überprüft, und Funktionen wie Telefonieren, Fotografieren und der Touchscreen funktionierten einwandfrei. Auch an der Schutzhülle waren keine sichtbaren Schäden festzustellen.

Das Guinness-Buch der Rekorde erkannte das Ergebnis offiziell an und registrierte den Rekord für RHINOSHIELD und Sent Into Space .

Was war das Hauptziel des Rekords?

Die Organisatoren wollten mit dem Experiment die Stoßfestigkeit der AirX-Schutzhülle demonstrieren . Daher bedeutet dieses Ergebnis nicht, dass ein ungeschütztes iPhone einen Sturz aus dieser Höhe unbeschadet überstehen würde.

RHINOSHIELD gab an, dass die AirX-Hülle ein Mono-Material-Design aufweist, das sowohl auf Aufprallschutz als auch auf Recyclingfähigkeit ausgelegt ist.

Damit hat dieser Rekord den Standard-Falltest für die Haltbarkeit von Smartphones auf ein neues Niveau gehoben — der Test wurde nicht nur wenige Meter über dem Boden, sondern in einer Höhe nahe der Grenze zur Stratosphäre durchgeführt.