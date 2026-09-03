Messis Mutter reagiert auf den Abschied ihres Sohnes: „Ich weine immer noch“

Lionel Messis Mutter, Celia Cuccittini, sagte, dass die Familie nach der Entscheidung ihres Sohnes, seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden, schwere Zeiten durchlebt. Sie sprach darüber in einem Gespräch mit dem Journalisten Adrian Pallares.

Der 39-jährige Messi gab am 31. August offiziell bekannt, dass er die argentinische Nationalmannschaft nach einer 21-jährigen Karriere verlassen werde. Der Fußballer bestritt sein letztes großes Turnier für die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Argentinien verlor im Finale gegen Spanien und begnügte sich mit der Silbermedaille.

Obwohl Messis Mutter bereits im Voraus von der Entscheidung ihres Sohnes wusste, betonte sie, dass diese Nachricht für die ganze Familie schwer zu verkraften sei.

„Ich weine immer noch. Auch wenn wir vorher davon wussten, ist die ganze Familie sehr traurig. Aber das Wichtigste ist, dass er glücklich ist“, sagte Celia Cuccittini.

Sie sagte auch, dass der kürzliche Tod ihres Mannes, Jorge Messi, diese Zeit für die Familie noch schwieriger gemacht habe. Celia erinnerte sich auch daran, dass ihr Mann oft Sorgen über Lionels Leben nach dem Ende seiner Fußballkarriere geäußert habe.

In seinem Abschiedsbrief zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft drückte Messi seiner Familie, seinen Trainern, seinen Teamkollegen und allen, die ihn während seiner 21-jährigen Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft begleitet haben, seinen Dank aus.

Er betonte, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft mit einem Gefühl von Stolz und Gelassenheit beende.

Zur Information: Messi bestritt 207 Spiele für die argentinische Nationalmannschaft und erzielte 125 Tore. Er ist der Rekordhalter der Nationalmannschaft in beiden Kategorien.

Obwohl Messi seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, wird er weiterhin auf Vereinsebene Fußball spielen. Seit 2023 spielt er für den MLS-Vertreter Inter Miami.