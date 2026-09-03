Ronaldo unter Schock: Sein Sohn gab in einer Woche 9 Millionen Dollar aus

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Ronaldo unter Schock: Sein Sohn gab in einer Woche 9 Millionen Dollar aus

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo ist angeblich schockiert, nachdem er erfahren hat, dass sein Sohn innerhalb einer Woche über 9 Millionen Dollar für Supersportwagen und andere Luxusartikel ausgegeben hat.

Dies berichtete die Publikation „Haberler“.

Berichten zufolge hatte Ronaldo seinem Sohn für einen gewissen Zeitraum erlaubt, seine Kreditkarte zu benutzen. Eine 1,8-Millionen-Dollar-Transaktion erregte jedoch die Aufmerksamkeit des Fußballers.

Daraufhin ließ er auch andere Ausgaben überprüfen. Es wird behauptet, dass sein Sohn innerhalb einer Woche über 9 Millionen Dollar für Supersportwagen und verschiedene Luxusgüter ausgegeben hat.

Nach diesen enormen Ausgaben soll Ronaldo sein Team angerufen haben, um die Kreditkarte sperren zu lassen und den Zugriff seines Sohnes auf die Konten zu beschränken.

Diese Informationen wurden jedoch bisher weder von Cristiano Ronaldo noch von seinen Vertretern offiziell bestätigt. Daher werden die im Bericht genannten Zahlen und Details derzeit als Behauptungen behandelt.

Zur Information: der 16-jährige Cristiano Ronaldo Jr. spielt derzeit Fußball in der Jugendmannschaft von Al-Nassr.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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