Datum und Gegner für den nächsten Kampf von Filip Hrgovic bekannt gegeben

Nach seinem sensationellen Sieg über Moses Itauma in London sind die Pläne und das Datum für die Rückkehr des neuen IBF-Schwergewichtsweltmeisters, des Kroaten Filip Hrgovic, geklärt. Mike Coppinger, ein angesehener Insider des Magazins „The Ring“, enthüllte Details aus einem Gespräch mit dem Manager des Boxers, Keith Connolly. Demnach ist der nächste Kampf des Champions für das erste Quartal 2027 geplant.

Idealer Plan: Ein Vereinigungskampf gegen den Sieger aus Dubois vs. Wardley

Die oberste Priorität für das Lager von Hrgovic ist die Vereinigung der anderen Weltmeistertitel im Schwergewicht:

Ambitionen auf die Vereinigung: „Ich habe ausführlich mit Keith Connolly über die Pläne von Filip Hrgovic gesprochen. Als ideales Szenario strebt Filip an, direkt einen Vereinigungskampf zu bestreiten;

Zielgegner: Das Team möchte auf dem Weg zum unumstrittenen Champion gegen den Sieger des Duells zwischen Daniel Dubois und Fabio Wardley antreten“, so Mike Coppinger.

IBF-Hürde: Die Gefahr durch Frank Sanchez und eine große Show in Kroatien

Die Pläne könnten jedoch auf die strengen Regularien der International Boxing Federation (IBF) stoßen:

Pflichtherausforderer: Der gefährliche, ungeschlagene und technisch versierte kubanische Boxer Frank Sanchez steht als Nummer eins der IBF-Rangliste als Pflichtherausforderer fest. Gemäß den Regeln des Verbandes muss der Champion seinen Gürtel zuerst gegen den offiziellen Herausforderer verteidigen;

Datum der Rückkehr: Das Team ist sich bewusst, dass sie höchstwahrscheinlich zuerst eine Pflichtverteidigung gegen Sanchez absolvieren müssen. Der Kampf im ersten Quartal 2027 (Januar–März) wird erwartet;

Meisterschaftsabend in der Heimat: Der Insider betonte, dass bei einer offiziellen Bestätigung von Frank Sanchez als Gegner eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese großartige Titelverteidigung in Filip Hrgovics Heimatland Kroatien organisiert wird.

Zur Erinnerung: Am vergangenen Wochenende besiegte Filip Hrgovic in einem intensiven Kampf in London den aufstrebenden britischen Star Moses Itauma durch technischen K.o. in der neunten Runde und sicherte sich damit den IBF-Weltmeistertitel.

Welcher Weg ist Ihrer Meinung nach der richtige für Hrgovic: zuerst die Pflichtverteidigung gegen Frank Sanchez oder direkt der Kampf um die unumstrittene Meisterschaft gegen den Sieger aus Dubois vs. Wardley? Kann Hrgovic diese Gewichtsklasse über Jahre dominieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!