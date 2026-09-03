John Ternus erhält jährlich Apple-Aktien im Wert von 55 Mio. $

Der Verwaltungsrat hat einen jährlichen Aktiengrant in Höhe von 55 Mio. $ für den neuen Apple-CEO John Ternus genehmigt.

Dieser Grant wird in Form von Apple-Aktien gewährt. Der endgültige Wert hängt davon ab, wie sich die Apple-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im S&P 500 Index entwickelt.

Das jährliche Grundgehalt von Ternus wurde auf 3 Mio. $ festgelegt, sodass der Großteil seines Gesamteinkommens aus Aktien besteht.

Durch dieses System wird der CEO zum Anteilseigner, auch wenn er nur einen kleinen Teil des Unternehmens besitzt. Steigt der Wert der Apple-Aktie, dient dies auch den Interessen des Managers. Verschlechtern sich die Unternehmensergebnisse, wirkt sich der Rückgang des Aktienwerts auch auf sein Einkommen aus.

Die Praxis, Führungskräfte zu Aktionären zu machen, ist bei Großunternehmen weit verbreitet. Damit wird das Einkommen des Direktors an die langfristigen Ergebnisse des Unternehmens gekoppelt.