Xiaomi Pad 9 Pro Max Tablet angekündigt

Xiaomi hat die ersten offiziellen Details zu seinem neuen Flaggschiff-Gerät, dem Xiaomi Pad 9 Pro Max Tablet, enthüllt. Obwohl die vollständige Präsentation für den 7. September geplant ist, wurden das Design und die wichtigsten technischen Spezifikationen bereits bekannt gegeben, was bei Technikbegeisterten für großes Interesse sorgt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Ixbt.com ist das neue Tablet in einem schlanken Ganzmetallgehäuse gefertigt, dessen Design modernen Anforderungen voll und ganz entspricht. Das Unternehmen präsentierte das Gerät in einer tiefen weinroten Farbe. Interessanterweise wird spekuliert, dass diese Farbe auch bei den kommenden iPhone 18 Pro Smartphones zum Einsatz kommen könnte. Zudem wurde eine farblich passende Tastatur für das Tablet vorgestellt.

Einzigartiger Prozessor und hohe Leistung

Auf der Rückseite des Geräts befinden sich ein länglicher Kamerablock sowie das XRING-Logo. Das Hauptmerkmal dieses Tablets ist der neue Flaggschiff-Prozessor Xiaomi Xring O3. Der Hersteller gibt an, dass dieser Prozessor in der Lage ist, in AnTuTu-Benchmark-Tests über 5 Millionen Punkte zu erreichen.

Dieses SoC ist mit einer 10-Kern-CPU (nach dem 6+4-Schema) ausgestattet, deren maximale Frequenz 4,35 GHz beträgt. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem 16-Kern G2-Ultra NX Grafikchip ausgestattet, der Raytracing-Technologie der dritten Generation unterstützt und so für hohe Geschwindigkeit bei Spielen und grafikintensiven Anwendungen sorgt.

Großer Bildschirm und Laptop-Alternative

Das Xiaomi Pad 9 Pro Max ist mit einem großen 13,3-Zoll-Display ausgestattet, das Nutzern weitreichende Möglichkeiten für komfortables Betrachten von Inhalten und die Ausführung professioneller Aufgaben bietet. Es wird erwartet, dass das neue Gerät das erste Tablet sein wird, das mit dem vorinstallierten Betriebssystem HyperOS 4 von Xiaomi ausgeliefert wird.

Das System ist speziell für effizientes Arbeiten auf großen Bildschirmen optimiert und unterstützt verschiedene Anwendungen auf PC-Niveau. In Kombination mit einer physischen Tastatur bietet Xiaomi dieses Gerät nicht nur als Unterhaltungsmedium, sondern als würdige Alternative zu einem Laptop für bestimmte Arbeitsabläufe an.