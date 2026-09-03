Temur Kapadze zum Trainer des Monats August in der Superliga ernannt

Die Usbekische Professionelle Fußballliga (UzPFL) hat offiziell den Gewinner der Auszeichnung „Trainer des Monats“ der Superliga für August bekannt gegeben. Der Cheftrainer des Klubs Navbahor aus Namangan, Temur Kapadze wurde für seine meisterhafte Führung und seine perfekte Siegesserie als Preisträger des Monats ausgezeichnet. Unter Kapadze war die Mannschaft aus Namangan das einzige Team, das im August keinen einzigen Punkt abgab und damit ihre Position im Titelrennen deutlich festigte.

Ein perfekter Siegeszug: Temur Kapadzes Statistiken im August

Der Trainer von Navbahor führte sein Team im vergangenen Monat zu taktisch perfekten und torreichen Leistungen:

5 Siege in 5 Spielen: Der Klub aus Namangan gewann alle 5 im August ausgetragenen Spiele und erzielte eine 100-prozentige Erfolgsquote (15 von 15 möglichen Punkten);

Torverhältnis — 13:4: Die „Falken“ erzielten in diesen Partien 13 Tore und kassierten nur 4 Gegentreffer;

Balance zwischen Angriff und Abwehr: Das Team zeigte nicht nur den stärksten Angriff der Liga, sondern agierte auch defensiv äußerst zuverlässig und ließ den Gegnern kaum Chancen.

Harter Wettbewerb: Wer waren die vier Nominierten?

Temur Kapadze sah sich bei dieser prestigeträchtigen Nominierung starker Konkurrenz durch drei weitere erfahrene und kompetente Spezialisten der Meisterschaft gegenüber:

Ulugbek Bakaev (Sogdiana): 5 Spiele, 4 Siege, 1 Niederlage (Torverhältnis 9:6). Der Klub aus Jizzax verlor nur ein Spiel und erzielte das zweitbeste Ergebnis;

Aleksandr Khomyakov (Bukhara): 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden (Torverhältnis 11:5). Bukhara blieb im August ungeschlagen und punktete konstant;

Islom Ismoilov (Neftchi): 5 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage (Torverhältnis 12:4). Das Team aus Fergana zeigte offensiven Fußball und blieb im Kampf um die Tabellenspitze.

Dennoch sicherten die 100-prozentige Siegquote und die hohe Produktivität Temur Kapadze den Titel als unbestrittener Trainer des Monats.

Glauben Sie, dass Navbahor unter der Leitung von Temur Kapadze in dieser Saison den Meistertitel nach Namangan zurückholen kann? Welcher Spielstil der vier Top-Trainer gefällt Ihnen am besten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!