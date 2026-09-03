Temur Kapadze zum Trainer des Monats August in der Superliga ernannt

·16·Sport
Temur Kapadze zum Trainer des Monats August in der Superliga ernannt

Die Usbekische Professionelle Fußballliga (UzPFL) hat offiziell den Gewinner der Auszeichnung „Trainer des Monats“ der Superliga für August bekannt gegeben. Der Cheftrainer des Klubs Navbahor aus Namangan, Temur Kapadze wurde für seine meisterhafte Führung und seine perfekte Siegesserie als Preisträger des Monats ausgezeichnet. Unter Kapadze war die Mannschaft aus Namangan das einzige Team, das im August keinen einzigen Punkt abgab und damit ihre Position im Titelrennen deutlich festigte.

Ein perfekter Siegeszug: Temur Kapadzes Statistiken im August

Der Trainer von Navbahor führte sein Team im vergangenen Monat zu taktisch perfekten und torreichen Leistungen:

  • 5 Siege in 5 Spielen: Der Klub aus Namangan gewann alle 5 im August ausgetragenen Spiele und erzielte eine 100-prozentige Erfolgsquote (15 von 15 möglichen Punkten);

  • Torverhältnis — 13:4: Die „Falken“ erzielten in diesen Partien 13 Tore und kassierten nur 4 Gegentreffer;

  • Balance zwischen Angriff und Abwehr: Das Team zeigte nicht nur den stärksten Angriff der Liga, sondern agierte auch defensiv äußerst zuverlässig und ließ den Gegnern kaum Chancen.

Harter Wettbewerb: Wer waren die vier Nominierten?

Temur Kapadze sah sich bei dieser prestigeträchtigen Nominierung starker Konkurrenz durch drei weitere erfahrene und kompetente Spezialisten der Meisterschaft gegenüber:

  • Ulugbek Bakaev (Sogdiana): 5 Spiele, 4 Siege, 1 Niederlage (Torverhältnis 9:6). Der Klub aus Jizzax verlor nur ein Spiel und erzielte das zweitbeste Ergebnis;

  • Aleksandr Khomyakov (Bukhara): 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden (Torverhältnis 11:5). Bukhara blieb im August ungeschlagen und punktete konstant;

  • Islom Ismoilov (Neftchi): 5 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage (Torverhältnis 12:4). Das Team aus Fergana zeigte offensiven Fußball und blieb im Kampf um die Tabellenspitze.

Dennoch sicherten die 100-prozentige Siegquote und die hohe Produktivität Temur Kapadze den Titel als unbestrittener Trainer des Monats.

Glauben Sie, dass Navbahor unter der Leitung von Temur Kapadze in dieser Saison den Meistertitel nach Namangan zurückholen kann? Welcher Spielstil der vier Top-Trainer gefällt Ihnen am besten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

UsbekistanSuperligaNavbahorTemur KapadzeFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ljupcho Doriev zum Spieler des Monats August in der Superliga ernanntLjupcho Doriev zum Spieler des Monats August in der Superliga ernanntHeute, 18:08Wer wird der beste Trainer zum Saisonstart der Premier League? Das Quartett der Anwärter...Wer wird der beste Trainer zum Saisonstart der Premier League? Das Quartett der Anwärter...Heute, 18:06Javohir Sindarov nimmt an einem großen Turnier in Indien teilJavohir Sindarov nimmt an einem großen Turnier in Indien teilHeute, 17:53Ange Postecoglou erklärt, warum er sich für Al Nassr entschieden hatAnge Postecoglou erklärt, warum er sich für Al Nassr entschieden hatHeute, 16:58Jose Mourinho äußert sich zu Lionel Messi und Julian AlvarezJose Mourinho äußert sich zu Lionel Messi und Julian AlvarezHeute, 15:31Chelsea und Manchester City Transfers übersteigen 350 Millionen PfundChelsea und Manchester City Transfers übersteigen 350 Millionen PfundHeute, 15:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)