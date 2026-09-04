„Intrige im Titelrennen spitzt sich zu“: Pakhtakor besiegt Andijon deutlich

Usbekische SuperligaAm 20. Spieltag feierte der Hauptstadtklub Pakhtakor einen wichtigen und souveränen Sieg. Die „Löwen“ empfingen Andijon in Taschkent und gewannen mit 3:0 durch drei unbeantwortete Tore. Durch diesen Sieg schrumpfte der Rückstand auf den Tabellenführer Neftchi, der eine herbe Niederlage in Qarshi einstecken musste, auf nur noch 2 Punkte, was die Spannung im Meisterschaftsrennen auf den Höhepunkt treibt.

Entscheidende Treffer in der ersten Halbzeit: Dominanz in Taschkent

Die Partie stand von der ersten Minute an unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber:

Frühes Tor durch Zaid Tahseen: In der 21. Spielminute eröffnete der irakische Legionär Zaid Tahseen den Torreigen und brachte Pakhtakor in Führung (1:0);

Präziser Schuss von Sobirkhodjaev: Kurz darauf, in der 29. Minute, traf der erfahrene Mittelfeldspieler Sardor Sobirkhodjaev und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore (2:0);

Der Schlusspunkt durch Abdumajidov: Die Hauptstädter ließen auch in der zweiten Halbzeit nicht nach und erzielten in der 69. Minute das dritte Tor — Mukhammadrasul Abdumajidov ließ dem Torhüter von Andijon keine Chance und stellte den Endstand her (3:0).

Starbesetzte Kader und erfolglose Angriffe von Andijon

Während des Spiels kamen auf beiden Seiten zahlreiche Leistungsträger zum Einsatz:

Pakhtakors Offensivpotenzial: Hochkarätige Legionäre wie Bashar Resan, Ayman Hussein und Flamarion waren für den Klub aus Taschkent aktiv. Das von Sanjar Kuvvatov gehütete Tor blieb während der gesamten Partie sauber;

Auswechslungen bei Andijon: Obwohl das Trainerteam der Gäste in der zweiten Halbzeit versuchte, das Spiel durch die Einwechslungen von Humoyunmirzo Iminov, Polatkhuja Kholdorkhonov und Martin Boakye zu drehen, war es unmöglich, die disziplinierte Abwehr von Pakhtakor zu durchbrechen.

Tabelle: 2 Punkte Rückstand und das Team aus dem Tal auf Platz 8

Nach Abschluss des 20. Spieltags hat sich die Situation an der Spitze der Superliga drastisch verändert:

Pakhtakor verschärft die Verfolgung: Die Hauptstädter kommen nun auf 43 Punkte und festigen den 2. Platz. Nach der Niederlage von Neftchi in Qarshi (2:6) beträgt der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Platz nur noch 2 Punkte;

Position von Andijon: Mit 27 Punkten bleibt Andijon auf dem 8. Tabellenplatz.

Glauben Sie, dass Pakhtakor in den kommenden Runden an Neftchi vorbeiziehen und den Meistertitel gewinnen kann? Welcher Mannschaftsteil der Taschkenter wirkte im heutigen Spiel am sichersten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!