UFC-Champion Justin Gaethje enthüllt Gründe für einen Kampf gegen Conor McGregor

Der 37-jährige amtierende UFC-Leichtgewichtschampion (bis 70 kg), der bekannte amerikanische Kämpfer Justin Gaethje, hat offen darüber gesprochen, warum er einem Duell im Oktagon mit dem ehemaligen Doppel-Champion Conor McGregor entgegenfiebert. In einem Interview mit dem einflussreichen ActuMMA Portal verhehlte Gaethje nicht, dass dieser Kampf für ihn nicht nur eine persönliche Abrechnung ist, sondern auch ein Mittel, um beispiellose finanzielle Gewinne zu erzielen und seinen legendären Status in der Sportgeschichte zu festigen.

«Ich kann es kaum erwarten, ihm ins Gesicht zu schlagen»: Gaethjes offenes Geständnis

Der amerikanische Champion betonte, dass sein Wunsch, gegen den irischen Star anzutreten, über die Jahre nicht verblasst sei und ihm diese Konfrontation große Genugtuung verschaffen würde:

«Ein Schlag vor aller Augen»: «Ich habe es schon hundertmal gesagt: Ich würde Conor McGregor mit großer Freude vor aller Augen ins Gesicht schlagen. Deshalb freue ich mich so sehr auf diesen Kampf; ich kann es kaum erwarten, dort zu sein und ihn mir gegenüberstehen zu sehen», enthüllte der Champion sein Ziel;

Superstar-Status: Gaethje erkannte Conors Stellenwert in der Sportwelt an und betonte, dass er selbst in seiner Abwesenheit vom Oktagon die größte und meistdiskutierte Medienpersönlichkeit in der Geschichte des MMA bleibt.

Millionen Dollar und sportliches Vermächtnis: Die wahren Gründe hinter dem Kampf

Der 37-jährige Champion bewertete die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens sowohl aus sportlicher als auch aus geschäftlicher Sicht:

Großer finanzieller Gewinn: Justin Gaethje erklärte offen, dass ein Kampf gegen Conor Kassenrekorde brechen und ihm einen erheblichen finanziellen Gewinn einbringen würde: «Ohne Zweifel ist er einer der größten Superstars dieses Sports, daher wäre ein Kampf gegen einen Typen wie ihn finanziell sehr lukrativ für mich»;

Legendären Status erreichen: Der Champion ist der Meinung, dass ein überzeugender Sieg über McGregor den krönenden Abschluss seiner Karriere bilden und ihn in die Riege der größten Kämpfer der MMA-Geschichte aufnehmen würde.

Wer würde Ihrer Meinung nach gewinnen, wenn es zu einem Kampf zwischen Justin Gaethje und Conor McGregor käme? Kann der 37-jährige amtierende Champion Conor ausknocken oder kann der irische Star erneut den Gipfel erklimmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!