„Ich trage das Gen in mir, das meine Mutter getötet hat“: Die Entscheidung einer Frau schockiert

Danielle Marple, eine 32-jährige Bloggerin und dreifache Mutter aus Florida, traf nach dem Krebstod ihrer Mutter eine drastische Entscheidung für ihr Leben. Nachdem sie erfuhr, dass sie Trägerin der BRCA1-Genmutation ist, ließ sie ihre Fortpflanzungsorgane und Brüste entfernen, um das Risiko für zukünftigen Krebs zu senken.

Danielle teilt den Genesungsprozess nach den lebensrettenden präventiven Operationen mit ihren Followern in den sozialen Medien. Sie sagt, der Hauptgrund für diese Entscheidung sei der Wunsch gewesen, ihren drei Kindern den Schmerz zu ersparen, den sie selbst durchlebt hat.

Eine schädliche Veränderung im BRCA1-Gen kann das Risiko, an Brust-, Eierstock- oder anderen Krebsarten zu erkranken, erheblich erhöhen.

Danielle unterzog sich einer präventiven Hysterektomie sowie einer beidseitigen präventiven Mastektomie. Die Eingriffe fanden im August statt und sie befindet sich derzeit in der Erholungsphase.

Die Bloggerin war erst 7 Jahre alt, als sie ihre Mutter verlor. Mit 23 Jahren erfuhr sie, dass sie Trägerin der BRCA1-Mutation ist, doch die Entscheidung zur Operation traf sie erst fast ein Jahrzehnt später.

Danielle veröffentlichte auch ein Video, in dem sie mit ihren postoperativen Drainagen tanzt. Dieser Clip erhielt über 20.000 Likes.

Sie kommentierte das Video mit den Worten: „Alle Fortpflanzungsorgane und Brüste entfernen zu lassen, um sich vor dem Krebs zu schützen, der einem in jungen Jahren die Mutter nahm, ist eine ganz besondere Art von Mut“, schrieb sie dazu.

Die Bloggerin betonte, dass das Hauptziel der Operationen darin bestand, das mit der BRCA1-Mutation verbundene Risiko zu verringern. Sie sagte, sie wolle vor allem verhindern, dass ihre drei Kinder in die gleiche schwere Lage geraten wie sie selbst nach dem Verlust ihrer Mutter.

Danielles mutige Entscheidung stieß bei ihren Followern auf große Anteilnahme. Sie wünschten ihr eine schnelle Genesung und bewunderten ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit.

Ein Follower schrieb: „Ich finde das großartig, ich wünsche dir eine schnelle Genesung“, während ein anderer sie als „mutig und wunderbar“ bezeichnete. Ein weiterer Nutzer lobte ihren starken Willen und ihre positive Ausstrahlung.