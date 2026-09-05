Während des Östlichen Wirtschaftsforums (WEF) in Wladiwostok wurde ein beispielloser Rekord im E-Commerce und Marketing aufgestellt. Die bekannte chinesische Streamerin Dandan (Yang Junxing) verkaufte über Live-Übertragungen vom Forum aus russische Produkte im Wert von über 1 Milliarde Rubel (fast 11 Millionen Dollar). Veronika Nikishina, Generaldirektorin des Russischen Exportzentrums (REC), teilte der Nachrichtenagentur TASS mit, dass dieses im Rahmen des Online-Festivals „Made in Russia“ erreichte Ergebnis alle Erwartungen übertroffen habe.

17 Millionen in den ersten 5 Minuten: Der „Goldstandard“-Rekord

Das Live-Stream-Format der chinesischen Influencerin erwies sich als um ein Vielfaches effektiver als herkömmliche Export- und Werbekampagnen:

5-Minuten-Flash-Sale: Innerhalb der ersten 5 Minuten nach Beginn des Streams waren Produkte im Wert von 17 Millionen Rubel komplett ausverkauft;

Die 1-Milliarde-Marke geknackt: Über die vier Tage des Online-Festivals hinweg überstieg das Gesamtverkaufsvolumen 1 Milliarde Rubel. Dies war das vom REC für die Bloggerin gesetzte Ziel, und Dandan erfüllte ihren „Goldstandard“ zu 100 Prozent;

Nächtliche Content-Fortsetzung: Die Verkäufe stoppten nicht mit dem Ende der Übertragung – Bestellungen für die Produkte gehen über zusätzliche, von der Streamerin nachts aufgezeichnete Videoinhalte weiter.

30 Millionen Zuschauer in 7 Stunden: Das Interesse des chinesischen Publikums

Das E-Commerce-Festival zeichnete sich durch seine Reichweite und Produktvielfalt aus:

Live-Übertragung aus Wladiwostok: Dandan wählte die Produkte für die Präsentation persönlich aus und führte einen 7-stündigen Dauer-Stream vom Veranstaltungsort in Wladiwostok durch;

30 Millionen Zuschauerreichweite: Allein während der siebenstündigen Live-Übertragung schauten mehr als 30 Millionen chinesische Nutzer zu;

130 Unternehmen und 250 Warenarten: Mehr als 130 Hersteller aus über 50 Regionen Russlands nahmen mit über 250 verschiedenen Produkten am Online-Verkaufsfestival teil.

Putins Initiative und die Zusammenarbeit ab 2025

Dieses Projekt ist Teil einer staatlichen Exportstrategie:

Anweisung des Staatsoberhauptes: Das Programm zur Popularisierung nationaler Produkte im Ausland unter der Marke „Made in Russia“ wurde von der Regierung und dem REC auf Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin entwickelt;

Erfolgreiche Partnerschaftsgeschichte: Die Zusammenarbeit mit Dandan begann 2025 nach ihrem ersten Besuch in Moskau auf Einladung des REC und hat sich inzwischen zu einer bedeutenden grenzüberschreitenden E-Commerce-Brücke entwickelt.

Glauben Sie, dass der Verkauf von Produkten über Live-Streams von Bloggern mit Millionen von Zuschauern den traditionellen Export und den Einzelhandel vollständig ersetzen kann? Sollten auch lokale usbekische Hersteller dieses Live-Stream-Format nutzen, um ausländische Märkte zu erschließen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!