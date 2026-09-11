Moderne Technologie entwickelt sich zu einer gefährlichen Waffe, die in die Privatsphäre eindringt, anstatt das menschliche Leben zu erleichtern. Im Bereich des unabhängigen IT-Journalismus und der technologischen Expertise hat das Gamers Nexus Forscherteam eine beispiellose, aufsehenerregende Untersuchung über den Elektronikriesen LG veröffentlicht. Komplexe technische Experimente bewiesen, dass LG Smart TV-Geräte in Heimnetzwerken jedes Gespräch der Nutzer ohne deren Wissen aufzeichnen – selbst bei ausgeschaltetem Bildschirm – und an Unternehmensserver senden. Wie konnte ein Team unabhängiger Forscher einen heldenhaften Kampf gegen ein Unternehmensmonopol führen, um diese Bedrohung aufzudecken, die über 216 Millionen Geräte weltweit betrifft? Wie speichern die Fernseher Audio, selbst wenn das Internet getrennt ist, welche anderen Haushaltsgeräte stehen unter Überwachung und wie kann man sich vor diesem System schützen?

Die Verwandlung von Smart TVs in gefährliche Spione

Hinter Smart TV-Geräten, die jahrelang als Symbol für Komfort verkauft wurden, kam eine schreckliche Wahrheit ans Licht:

Ohren hinter dem dunklen Bildschirm: Die Experten von Gamers Nexus stellten durch spezielle Tests fest, dass das Mikrofon selbst dann aktiv bleibt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet erscheint, und Umgebungsgespräche als reines Audio aufzeichnet;

Speicherung auch ohne Internet: Wenn der Fernseher vom Internet getrennt wird, speichert er die Audiodaten im internen Speicher und überträgt sie direkt an die LG-Server, sobald eine Verbindung besteht;

Eine Bedrohung für 216 Millionen Geräte: Dieses Software-Spionagesystem umfasst weltweit über 216 Millionen Fernseher, und solche Geräte gehören zu den beliebtesten Marken auf dem Markt;

Nachbar-WLAN-Netzwerke und Gadgets im Visier: Der Fernseher scannt nicht nur Telefone, Smartwatches, Laptops und Tablets im Haushalt, sondern sammelt auch vollständige Informationen über offene Netzwerke der Nachbarn.

„Wie hat alles angefangen?“: Die Gier der Konzerne und das grenzenlose Werbegeschäft

Der Eingriff in das Privatleben der Nutzer geschah nicht über Nacht:

Die Schattenseite der Monetarisierung: Große Technologiehersteller sind dazu übergegangen, neben dem Verkauf von Fernsehern Milliarden an Umsatz zu generieren, indem sie jede Nutzeraktion an Werbetreibende verkaufen;

ACR-System (Automatic Content Recognition): Ein System wurde entwickelt, um jede Sekunde zu analysieren, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, und mithilfe von AI gezielte Werbung einzublenden;

Unbemerkt eingeholte Zustimmungen: Solche Spionagemechanismen wurden geschickt hinter mehrseitigen Lizenzvereinbarungen versteckt, die Kunden beim ersten Einschalten des Fernsehers ungelesen bestätigen.

Der Mut unabhängiger Ingenieure gegen einen Milliarden-Giganten

Die Aufdeckung dieses riesigen Geheimnisses erforderte echte Hingabe von unabhängigen Ingenieuren und Programmierern:

Eine unabhängige Studie für 70.000 Dollar: Das Team von Gamers Nexus investierte ohne Sponsoren über 70.000 Dollar aus eigenen Mitteln und verbrachte Monate im Labor damit, die LG-Firmware zu dekompilieren und die Verschlüsselung zu knacken;

Der Spion im Netzwerk: Die Forscher bewiesen, dass mehr als 38 unabhängige Geräte in ihren Büros – sogar die persönlichen Samsung Galaxy-Telefone und Smartwatches der Mitarbeiter – vom Fernseher erkannt und überwacht wurden;

Die Wahrheit kommt ans Licht: Trotz potenzieller Drohungen und rechtlichem Druck seitens der Konzerne präsentierten die Forscher die vollständige Beweisgrundlage in Videoform der Öffentlichkeit.

„Wenn Sie einen Fernseher kaufen, sollte er Ihr Eigentum sein, kein Unternehmensspion, der Ihr Privatleben ausspioniert. Nutzer müssen die Kontrolle über ihre Geräte zurückgewinnen“, betonten die Autoren der Untersuchung.

Praktischer Sicherheitshinweis: Wie zähmt man den Fernseher?

Die Experten von Gamers Nexus empfehlen folgende dringende Maßnahmen zum Schutz vor dieser Bedrohung:

Vom Netzwerk trennen: Wenn Smart TV-Funktionen nicht zwingend erforderlich sind, ist die Trennung des Fernsehers vom heimischen WLAN die zuverlässigste Maßnahme;

Separate Set-Top-Boxen verwenden: Den Fernseher nur als Monitor nutzen und für Internet und Inhalte separate, Open-Source-basierte und kontrollierbare Media-Player (TV Box) verwenden;

Spionage in den Einstellungen deaktivieren: Das TV-Menü aufrufen und alle Zustimmungen unter „Sprachsteuerung“, „Automatic Content Recognition (ACR)“ und „Datenerfassung für Werbung“ widerrufen.

Das vollständige Video der Untersuchung finden Sie unter diesem Link: http://www.youtube.com/watch?v=6IFVTcM28KA

Haben Sie auch einen Smart TV von LG oder einer anderen Marke zu Hause? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass solche Geräte im Heimnetzwerk heimlich Familiengespräche belauschen könnten? Sind Sie bereit, Ihren Fernseher vom Internet zu trennen, um Ihre Privatsphäre zu schützen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Untersuchung, um alle Ihre Angehörigen zu warnen, die moderne Fernseher zu Hause nutzen!