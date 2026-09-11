Declan Rice lobt die Leistung von Kevin De Bruyne

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Declan Rice lobt die Leistung von Kevin De Bruyne

Der Londoner Verein Arsenal besiegte den italienischen Klub Napoli am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auswärts mit einem knappen Ergebnis. In einem intensiven und hart umkämpften Spiel im Stadio Diego Armando Maradona sicherte sich die Mannschaft von Mikel Arteta wichtige drei Punkte. Nach dem Spiel teilte der englische Mittelfeldspieler Declan Rice seine Gedanken über den namhaften Gegner. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com war das Mittelfeldgeplänkel das Hauptthema der Diskussion, auch wenn das Spiel erst spät in der zweiten Halbzeit durch ein Tor entschieden wurde. Arsenals Mittelfeldanker Declan Rice traf während des Spiels auf seinen ehemaligen Rivalen. Seiner Meinung nach stellt der erfahrene Mittelfeldspieler, der im Sommer zum Serie-A-Klub wechselte, auf europäischer Bühne immer noch eine enorme Gefahr dar.

Kevin De Bruyne zeigte sein hohes Niveau

Kevin De Bruyne, der bei Napoli zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, war auf dem Platz sehr aktiv. Der Belgier, der zu Saisonbeginn aufgrund von Verletzungen und Reservistenrolle einige Schwierigkeiten hatte, zeigte in dieser Partie sein wahres Potenzial. Er bereitete der gegnerischen Abwehr große Probleme und dirigierte das Spiel im Mittelfeld.

In einem Interview mit Prime Video nach dem Spiel zollte Declan Rice dem Können seines Gegners Respekt. "Auch wenn wir heute gewonnen haben, hat er uns vor viele Probleme gestellt," sagte der englische Nationalspieler. Rice fügte hinzu, dass es nach so vielen Jahren der Rivalität schön war, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, da er ein sehr intelligenter Spieler sei, der die freien Räume perfekt finde.

Herzliche Beziehung zwischen Mikel Arteta und Kevin De Bruyne

Der gegenseitige Respekt der Spieler setzte sich auch im Trainerstab fort. Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta begrüßte seinen ehemaligen Schützling nach Spielende herzlich. Zur Erinnerung: Arteta arbeitete während seiner Zeit als Co-Trainer bei Manchester City eng mit dem belgischen Star zusammen.

Auf der Pressekonferenz lobte Mikel Arteta seinen ehemaligen Spieler und bezeichnete ihn als einen der besten Mittelfeldspieler der Welt. In seinem Interview sagte Arteta: "Wenn es bei Napoli einen meiner Lieblingsspieler gibt, dann ist es Kevin De Bruyne. Ich hatte das Privileg, fast vier Jahre lang mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich denke, er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Geschichte und es ist immer noch ein Vergnügen, ihm beim Spielen zuzusehen", gab er zu.

Der erfahrene belgische Mittelfeldspieler erkannte seinerseits die Stärke des Gegners an und betonte, dass Arsenal derzeit zu den besten Mannschaften der Welt gehöre. Dennoch erreichten die Gäste, die in den taktischen Duellen auf dem Platz die Oberhand behielten, am Ende ihr Ziel. Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard erzielte den späten Siegtreffer und sorgte dafür, dass sein Team mit einem Erfolg in den europäischen Wettbewerb startete.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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