Der japanische Technologiegigant Sharp hat einen unerwarteten Schritt gemacht und seinen offiziellen Eintritt in den Wearables-Markt bekannt gegeben. Das Unternehmen stellte seine erste Smartwatch, die Karada Mate Watch (MH-W01), sowie seinen ersten Smart Ring, den Karada Mate Ring (MH-R01), vor. Diese Neuerung zeigt, dass die Marke neben der traditionellen Herstellung von Haushaltsgeräten und Displays auch im Bereich des persönlichen Gesundheitsmonitorings Fuß fassen möchte. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Karada Mate Watch wird in den Farben Gold und Silber hergestellt und ist mit einem klassischen 22 mm breiten Armband ausgestattet. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist das Circuit View-Interface. Während dieses System über den Tag verteilt die Schrittzahl, die Herzfrequenz und die verbrannten Kalorien anzeigt, wechselt es vor dem Schlafengehen automatisch zu Wetterdaten und den Plänen für den nächsten Tag. Laut ixbt.com wird in der Uhr die patentierte Flow-Technologie eingesetzt, die den Kalorienverbrauch automatisch misst.

Gesundheit und innovative Funktionen

Die Uhr überwacht nicht nur die körperliche Aktivität, sondern auch den Wasserhaushalt (Hydratation) des Organismus. Wenn ein Wassermangel im Körper festgestellt wird, sendet das Gerät automatisch eine Erinnerung, Flüssigkeit zu trinken. Diese Funktion kann besonders in Regionen mit heißem Klima, einschließlich Usbekistan, sehr nützlich für die Gesundheitsvorsorge sein.

Eine weitere interessante Entwicklung des Unternehmens ist der Karada Mate Ring. Er hat eine Breite von 6,7 mm, eine Dicke von 2,8 mm und wiegt je nach Größe nur zwischen 2,1 Gramm und 3,1 Gramm. Trotz der geringen Größe sind im Ring ein SOXAI-Sensor, ein Beschleunigungssensor, ein optischer Herzfrequenzsensor sowie Infrarot- und Körpertemperatursensoren integriert. Das Gerät ist nach dem Standard IPX8 wassergeschützt.

Mit diesem Ring können Benutzer die Schlafqualität und -tiefe, den Sauerstoffgehalt im Blut sowie die Herzfrequenz mit hoher Präzision überwachen. Alle Daten werden in der speziellen medizinischen Karada Mate-App gesammelt und analysiert. Es wird erwartet, dass dies den Wettbewerb im Segment der Smart Rings, der zwischen Giganten wie Apple und Samsung bereits zunimmt, weiter verschärfen wird.

Dienste und Abonnement-System

Sharp hat zudem einen zusätzlichen Service für seine Geräte eingeführt. Neben dem kostenlosen Plan können Benutzer für etwa 4 Dollar (600 Yen) pro Monat den Plus-Tarif abonnieren. Im Rahmen dieses Pakets besteht die Möglichkeit, personalisierte Ernährungsempfehlungen von qualifizierten Ernährungsberatern zu erhalten.

Obwohl das Datum der weltweiten Markteinführung und die genauen Preise dieser Geräte noch nicht vollständig bekannt gegeben wurden, wecken das Prestige der Marke Sharp und das Vertrauen in japanische Qualität großes Interesse an den neuen Gadgets. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen, sein Ökosystem zu erweitern und tiefer in den Alltag der Nutzer einzudringen.