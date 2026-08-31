Wie sich die Kamera des Samsung Galaxy S27 Ultra verändern könnte

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Wie sich die Kamera des Samsung Galaxy S27 Ultra verändern könnte

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat mit der frühen Entwicklung seiner kommenden Galaxy S27 Flaggschiff-Serie begonnen. Laut ixbt.com testet das Unternehmen derzeit fünf verschiedene Prototypen für das Galaxy S27 Ultra Modell, darunter auch neue optische Module. Dies berichtet Ixbt.com .

Erste Informationen über die neue Flaggschiff-Generation stoßen bei Smartphone-Enthusiasten auf großes Interesse. Insbesondere arbeitet Samsung daran, die Kameramodule der kommenden Geräteserie stärker zu vereinheitlichen.

Kameramöglichkeiten und das neue Zoom-Modul

Der Quelle zufolge wird erwartet, dass das Standard-Galaxy S27 und das Galaxy S27+ ein Teleobjektiv mit 3-fachem optischen Zoom erhalten, identisch mit dem Galaxy S27 Pro. Zudem wird erwartet, dass die Haupt- und Ultra-Weitwinkelkameras der kleineren Modelle mit denen des Galaxy S27 Ultra identisch sein werden.

Die interessantesten Tests konzentrieren sich auf das Galaxy S27 Ultra Modell. Samsung testet eine 50 MP Sensorvariante im 1/1,9-Zoll optischen Format, die einen 4-fachen optischen Zoom ermöglicht. Diese Lösung wird als Alternative zum aktuellen 5-fach Zoom-Modul in Betracht gezogen.

Wirtschaftliche Faktoren und technische Spezifikationen

Das Unternehmen bewertet sorgfältig nicht nur die Bildqualität, sondern auch die Kosten des neuen Moduls. Wenn der Wechsel von einem 5-fach auf einen 4-fach Zoom keinen signifikanten Vorteil bietet, der die zusätzlichen Kosten rechtfertigt, könnte Samsung das bisherige 5-fach Zoom-Schema beibehalten.

Da Samsung derzeit fünf Prototypen mit unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen gleichzeitig testet, ist es möglich, dass die endgültigen Spezifikationen des in den Handel kommenden Geräts erheblich abweichen können.

Zuvor wurden bereits hochwertige Renderings des Galaxy S27 Ultra im Internet veröffentlicht. Aktuellen Informationen zufolge könnte dieses Flaggschiff anstelle der traditionellen Qualcomm-Plattform mit einem neuen Exynos 2700 Prozessor ausgestattet sein. Zudem plant Samsung kleine Anpassungen am Gehäusedesign, um die Handhabung des Geräts komfortabler zu gestalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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