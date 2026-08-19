Honor bereitet das weltweit erste faltbare Smartphone mit 2-nm-Chip vor

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Honor bereitet das weltweit erste faltbare Smartphone mit 2-nm-Chip vor

Auf dem Smartphone-Markt beginnt eine neue Phase bei der Einführung fortschrittlicher Technologien. Laut ixbt.com plant Honor, sein erstes großformatiges faltbares Smartphone mit dem neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor auszustatten. Sollte sich diese Information bestätigen, wäre das Gerät das weltweit erste faltbare Gadget mit einem monolithischen 2-nm-Chip und würde das Wettbewerbsumfeld in diesem Segment grundlegend verändern. Ixbt.com berichtet darüber.

Auf Grundlage von Informationen des einflussreichen Brancheninsiders SmartPikachu lässt sich sagen, dass derzeit nur Honor den Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Chip aktiv in einem großformatigen faltbaren Gerät testet. Qualcomm wird diesen Prozessor der nächsten Generation voraussichtlich beim traditionellen Snapdragon Summit 2026 im kommenden Monat offiziell vorstellen.

Fortschrittliche technologische Möglichkeiten

Der neue Prozessor soll im fortschrittlichen 2-nm-Verfahren gefertigt werden, das im Vergleich zu 3-nm-Lösungen eine deutlich höhere Leistung und Energieeffizienz ermöglichen soll. Experten zufolge ist dieser technologische Sprung für faltbare Smartphones besonders wichtig, da sie stets zusätzlichen Anforderungen an Akkukapazität und Wärmeableitung ausgesetzt sind.

Ersten Informationen zufolge erhält der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro eine aktualisierte achtkernige Oryon-Architektur, die nach dem 2+3+3-Schema arbeitet. Außerdem soll das Gerät mit einem Adreno 850 Grafikbeschleuniger ausgestattet werden, der die AI Frame Fusion Technologie unterstützt. Dies soll eine hohe Leistung bei mobilen Spielen und Aufgaben der künstlichen Intelligenz gewährleisten.

Rekordergebnisse im AnTuTu-Test

Die Leistungsfähigkeit des Systems wird nicht nur durch die Architektur, sondern auch durch die Speicherkapazität bestimmt. Der Chip kann optimal mit LPDDR6 RAM der nächsten Generation und UFS 5.0 Speicherkonfigurationen arbeiten. Dadurch wird die Datenverarbeitung weiter beschleunigt und das Nutzererlebnis auf ein neues Niveau gehoben.

Den vorläufigen Ergebnissen der AnTuTu-Tests zufolge erzielte der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Prozessor ein beeindruckendes Ergebnis von fast 4,83 Millionen Punkten. Sollte Honor diese Leistung erfolgreich in sein großformatiges faltbares Smartphone integrieren können, hätte das Unternehmen eine solide Grundlage, um die absolute Führung unter den Geräten dieser Kategorie zu beanspruchen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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