Honor Robot Phone unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft

Das innovative Modell Honor Robot Phone, das auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Laut ixbt.com war die erste Charge bereits zum Verkaufsstart in den Online-Shops vollständig vergriffen, sodass die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg. Ixbt.com berichtet .

Der Hersteller hatte für dieses einzigartige Gadget einen Einstiegspreis von 10.000 Yuan festgelegt. Wie Honor-Chef Li Szyan zuvor betonte, bestand das Hauptziel bei der Entwicklung dieses Smartphones darin, Aufmerksamkeit auf die Marke zu lenken und fortschrittliche technologische Möglichkeiten zu präsentieren.

Daher entschied sich das Unternehmen, den Preis nicht künstlich zu erhöhen. Nach Angaben des Managers war es für das Unternehmen äußerst schwierig, den Preis unter Berücksichtigung aller Kosten und getätigten Investitionen bei 10.000 Yuan zu halten.

Technische Möglichkeiten und wichtigste Merkmale

Das neue Flaggschiff ist mit einem hochwertigen flachen 6,3-Zoll-LTPO-Display mit einer Auflösung von 2640 × 1216 Pixeln ausgestattet. Das Smartphone wird vom leistungsstarken Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben.

Für eine lange Akkulaufzeit ist das Gerät mit einem 7060 mA•ch-Akku ausgestattet. Außerdem unterstützt es kabelgebundenes Schnellladen mit 120 W, wodurch der Akku in kurzer Zeit vollständig aufgeladen werden kann.

Einzigartiges Kameradesign

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Honor Robot Phone ist seine mechanische kardanische Kameraaufhängung aus Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität. Laut Honor konnte das System im Vergleich zu herkömmlichen ähnlichen Konstruktionen um 65 Prozent kompakter gestaltet werden.

Ein spezieller Motor kann die Kamera mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 Grad pro Sekunde drehen. Dadurch kann die Kamera ihre Position schnell verändern, bewegliche Objekte automatisch verfolgen und komplexe dynamische Manöver ausführen.