Honor Robot Phone unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft

·5·Technologie
Honor Robot Phone unmittelbar nach Verkaufsstart ausverkauft

Das innovative Modell Honor Robot Phone, das auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Laut ixbt.com war die erste Charge bereits zum Verkaufsstart in den Online-Shops vollständig vergriffen, sodass die Nachfrage das Angebot deutlich überstieg. Ixbt.com berichtet .

Der Hersteller hatte für dieses einzigartige Gadget einen Einstiegspreis von 10.000 Yuan festgelegt. Wie Honor-Chef Li Szyan zuvor betonte, bestand das Hauptziel bei der Entwicklung dieses Smartphones darin, Aufmerksamkeit auf die Marke zu lenken und fortschrittliche technologische Möglichkeiten zu präsentieren.

Daher entschied sich das Unternehmen, den Preis nicht künstlich zu erhöhen. Nach Angaben des Managers war es für das Unternehmen äußerst schwierig, den Preis unter Berücksichtigung aller Kosten und getätigten Investitionen bei 10.000 Yuan zu halten.

Technische Möglichkeiten und wichtigste Merkmale

Das neue Flaggschiff ist mit einem hochwertigen flachen 6,3-Zoll-LTPO-Display mit einer Auflösung von 2640 × 1216 Pixeln ausgestattet. Das Smartphone wird vom leistungsstarken Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben.

Für eine lange Akkulaufzeit ist das Gerät mit einem 7060 mA•ch-Akku ausgestattet. Außerdem unterstützt es kabelgebundenes Schnellladen mit 120 W, wodurch der Akku in kurzer Zeit vollständig aufgeladen werden kann.

Einzigartiges Kameradesign

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Honor Robot Phone ist seine mechanische kardanische Kameraaufhängung aus Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität. Laut Honor konnte das System im Vergleich zu herkömmlichen ähnlichen Konstruktionen um 65 Prozent kompakter gestaltet werden.

Ein spezieller Motor kann die Kamera mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 Grad pro Sekunde drehen. Dadurch kann die Kamera ihre Position schnell verändern, bewegliche Objekte automatisch verfolgen und komplexe dynamische Manöver ausführen.

HonorRobot PhoneChinesischer MarktSmartphonesTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OnePlus-12-Besitzer berichten vom Ausfall ihrer SmartphonesOnePlus-12-Besitzer berichten vom Ausfall ihrer SmartphonesHeute, 06:27Perowskit-Panels übertreffen Silizium in der SolarenergiePerowskit-Panels übertreffen Silizium in der SolarenergieHeute, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 als nicht reparierbar eingestuftSamsung Galaxy Z Fold8 als nicht reparierbar eingestuftHeute, 02:23Die USA starten einen neuen Dienst zur Lösung von Problemen im WeltraumDie USA starten einen neuen Dienst zur Lösung von Problemen im WeltraumHeute, 01:57Apple warnt Nutzer vor gefährlicher SpywareApple warnt Nutzer vor gefährlicher SpywareHeute, 01:27Acer stellt neues Go Air Notebook mit 19 Stunden Laufzeit und Metallgehäuse vorAcer stellt neues Go Air Notebook mit 19 Stunden Laufzeit und Metallgehäuse vorHeute, 00:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden