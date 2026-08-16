TCL C10M True Wallpaper-Fernseher vorgestellt

TCL hat sein neuestes Flaggschiff vorgestellt. Laut ixbt.com vereint der neue TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini-LED-Fernseher ein ultradünnes Design mit fortschrittlichen Bildtechnologien. Das Gerät dürfte nicht nur für Heimkino-Enthusiasten, sondern auch für Nutzer, die Wert auf eine stilvolle Einrichtung legen, eine wichtige Neuheit sein. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des neuen Modells ist seine Gehäusedicke. Sie beträgt lediglich 3,99 cm. Die Rückseite des Geräts ist vollständig flach gefertigt, sodass es nach der Montage nahezu bündig an der Wand anliegt und an ein großes Kunstpaneel erinnert.

Bildqualität und moderne Technologien

Der Fernseher ist mit modernsten Lösungen ausgestattet, um die Bildqualität auf ein neues Niveau zu heben. Dazu kommen insbesondere ultrafeine Quantenpunkte auf Basis der SQD-Technologie zum Einsatz. Nach Angaben des Herstellers kann das Display den BT.2020-Farbraum zu 100 % abdecken.

Besondere Beachtung verdient auch das Beleuchtungssystem des Displays. Die Hintergrundbeleuchtung ist in 2304 unabhängig steuerbare Zonen unterteilt. Dadurch verbessert sich die Präzision heller und dunkler Bildbereiche deutlich, während unerwünschte Lichthöfe und Blooming-Effekte um helle Objekte reduziert werden.

Technische Ausstattung und Preise

Das Gerät verfügt über ein modernes 4K-Display mit hoher Bildwiederholrate. Zur weiteren Verbesserung der Bilddarstellung ist ein spezieller AI-Chip von TCL verbaut, der Helligkeit und Farben in Echtzeit an die Umgebungsbeleuchtung anpasst.

Auch das Audiosystem ist hochwertig ausgelegt und umfasst ein mehrkanaliges Hi-Fi-System mit Unterstützung für Dolby Atmos. Bei der technischen Ausstattung bietet das Gerät 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher.

Der neue Fernseher kommt in mehreren Größen auf den Markt. Laut ixbt.com beginnt der Preis der 65-Zoll-Version bei 13.000 Yuan. Das mittelgroße 75-Zoll-Modell kostet 16.000 Yuan, während die größte 85-Zoll-Variante mit 20.000 Yuan oder fast 3.000 US-Dollar zu Buche schlägt.