Huawei Mate 90: Das erste Smartphone, das die Grenzen des Mooreschen Gesetzes überwindet

Huawei bereitet für seine neue Huawei Mate 90-Serie gleich mehrere innovative Kühllösungen vor. Insidern zufolge wird das Gerät mit einer fortschrittlichen 3D-Wärmeableitungsarchitektur ausgestattet sein. Während es zuvor Berichte über einen MEMS-Lüfter gab, deuten die neuesten Informationen auf ein komplexeres System hin: einen Flüssigkeitskreislauf mit Mikropumpe und 3D-Wärmeübertragungstechnologie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die Grundidee des neuen Systems besteht darin, die Wärme nicht nur vom CPU, sondern über die gesamte Oberfläche des Geräts in vertikaler und horizontaler Richtung zu verteilen. Laut dem als Smart Pikachu bekannten Insider verhindert diese Technologie lokales Überhitzen. Die Konstruktion soll Kupferfolie, Graphenschichten und eine durch eine Mikropumpe bewegte Flüssigkeit verwenden, wodurch die Wärme effizient über den Bildschirm oder die Rückseite abgeleitet werden kann.

In der Huawei Mate 90-Serie wird erstmals ein neuer Kirin 5G-Chip auf Basis der Logic Folding-Technologie verbaut. Dieses Konzept wurde von Huawei im Rahmen des Tau-Skalierungsgesetzes vorgestellt und zielt darauf ab, die physikalischen Grenzen des Mooreschen Gesetzes durch mehrstufige Optimierung von Mikrochips zu überwinden. Dies soll die Smartphone-Leistung auf ein neues Niveau heben.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an speziellen Zubehörteilen für die neuen Flaggschiffe, die die Zoom-Fotografie auf das Niveau von Profikameras heben sollen. Zur Information: Der Insider Smart Pikachu lieferte bereits früher präzise Informationen zu Geräten wie dem Xiaomi 13 Ultra und dem Xiaomi Pad 6. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass eine separate Version des Huawei Mate 90 mit aktivem Lüfter auf den Markt kommt.