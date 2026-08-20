Android 17 schränkt Apps mit übermäßigem Speicherverbrauch ein

Google führt in künftigen Versionen des Betriebssystems Android wichtige Änderungen zur Schonung der Systemressourcen ein. Laut ixbt.com soll der neue Mechanismus Apps mit übermäßigem RAM-Verbrauch einschränken, was für eine stabile Smartphone-Leistung entscheidend ist. Darüber berichtet Ixbt.com.

Der zunächst auf Pixel-Smartphones getestete Ansatz soll im Laufe des kommenden Jahres auch auf Geräte verschiedener Hersteller mit 4 GB bis 16 GB oder mehr RAM ausgeweitet werden. Die neue Funktion erleichtert es Nutzern, mehrere Apps gleichzeitig im Hintergrund auszuführen.

Neuer Mechanismus zur Ressourcenverwaltung

Wenn eine App mehr Ressourcen als das festgelegte Speicherlimit anfordert, verschiebt Android ihre Daten zunächst in einen speziellen komprimierten Bereich namens zRAM. Dadurch wird ein Absturz der App verhindert und ihr weiterer Betrieb ermöglicht.

Aufgrund der zusätzlichen Prozessorlast kann die Reaktionsgeschwindigkeit der App jedoch etwas abnehmen. Überschreitet die App weiterhin den festgelegten Wert und verbraucht übermäßig viel Speicher, kann das Betriebssystem sie zwangsweise schließen.

Auswirkungen auf AI und Spiele

Diese Neuerungen werden besonders deutlich, wenn mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden, bei anspruchsvollen Spielen und während AI-bezogener Aufgaben. Damit ressourcenintensive Funktionen die Smartphone-Geschwindigkeit nicht beeinträchtigen, überwacht das System sie strenger.

Google-Experten empfehlen Entwicklern, ihre Apps an die neuen Anforderungen anzupassen. Dafür stellt das Unternehmen spezielle Werkzeuge bereit, die helfen, übermäßigen Speicherverbrauch im Programmcode rechtzeitig zu erkennen.

Wenn Entwickler ihre Produkte ausreichend optimieren, werden gewöhnliche Nutzer keine Änderungen an der Benutzeroberfläche bemerken. Andernfalls können ressourcenintensive, nicht optimierte Apps langsamer laufen und sich häufiger unerwartet schließen.