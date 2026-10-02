Graham Potter scherzt über Personalnot in Schweden und Manchester City

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Graham Potter scherzt über Personalnot in Schweden und Manchester City

Der Cheftrainer der schwedischen Nationalmannschaft, Graham Potter, kommentierte die beispiellose Welle von Verletzungen und Virusinfektionen, die das Team heimgesucht hat, mit seinem charakteristischen schwarzen Humor. Wie Goal.com berichtet, muss die Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Spiel der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina auf gleich 11 Spieler verzichten. Dies berichtet Goal.com und meldet.

Dieser Personalmangel während der Länderspielpause hat die schwedische Fußballgemeinde schockiert. Zunächst fielen Taha Ali, Gustaf Nilsson und Mattias Svanberg bereits vor dem Trainingslager aus, später mussten auch Emil Holm, Hjalmar Ekdal und Stürmerstar Alexander Isak verletzungsbedingt abreisen.

Personalkrise und Virus-Attacke

Die Situation verschärfte sich nach dem Spiel gegen Polen. Eine plötzliche Virusinfektion im Lager setzte fünf weitere Spieler außer Gefecht und zwang den Trainerstab, dringend nach Ersatz zu suchen. Der Ausfall von 11 Stammspielern während eines einzigen Lehrgangs hat die Chancen des Teams für das Auswärtsspiel in Zenica drastisch geschmälert.

Der ehemalige schwedische Stürmer Johan Elmander gab in einem Interview mit Radiosporten zu, dass er während seiner gesamten Karriere noch nie einen solchen medizinischen Notfall erlebt habe. Auch SVT-Analyst Magnus Eriksson pflichtete ihm bei und betonte, dass eine Verletzungswelle dieses Ausmaßes die Erfolgsaussichten des Teams massiv beeinträchtige.

Graham Potters Scherz und Einschätzung der Lage

Auf einer Pressekonferenz zur schwierigen Personalsituation sagte der ehemalige Chelsea-Trainer Graham Potter: «Wir wurden von einer Infektion oder einem Virus getroffen. Das ist natürlich keine ideale Situation». Um die Stimmung etwas aufzulockern, machte der englische Trainer jedoch einen humorvollen Vergleich mit den Geschehnissen abseits des Platzes im englischen Fußball.

Potter scherzte: «Das ist wie die Anzahl der Anklagen gegen Manchester City». Dennoch äußerte sich der Trainer ernster zur Gesamtsituation rund um den Manchester-Klub und fügte hinzu, dass dies weder für den Fußball im Allgemeinen noch für die englische Meisterschaft gut sei und die Situation eigentlich bedauerlich sei.

Mit Blick auf das bevorstehende wichtige Auswärtsspiel betonte Graham Potter, dass er sich darauf konzentrieren werde, mit dem verfügbaren Kader zu gewinnen. Er merkte an, dass er sich eine Welt wünsche, in der alle Spieler gesund seien, die aktuelle Realität jedoch anders aussehe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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