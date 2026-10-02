Portugals erstes Spiel ohne Cristiano Ronaldo und ein intensives Duell gegen Dänemark

In der Welt des Fußballs wirft jeder Star einen großen Schatten, doch die portugiesische Nationalmannschaft bot den Fans bei ihrem ersten Auftritt ohne Cristiano Ronaldo ein wahres Torfestival und ein Spiel voller intensiver Zweikämpfe. Die Partie zwischen Dänemark und Portugal war geprägt von der Offensivkraft der Gastgeber und Lücken in der Defensive. Wie Goal.com berichtet, bot das Spiel vier Tore und zahlreiche gefährliche Szenen, wobei die Portugiesen am Ende mit 4:2 die Oberhand behielten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Vor dem Spiel betonte Trainer Jorge Jesus, dass er bereit sei, ein neues Kapitel in der Ära nach Cristiano Ronaldo aufzuschlagen, und dass er diesbezüglich ein reines Gewissen habe. Dennoch blieb die Person CR7, auch ohne dass er auf dem Platz stand, das zentrale Thema der Diskussion. Insbesondere Rafael Leão, dem der Trainer das legendäre Trikot mit der Nummer 7 anvertraute, stand unter enormem Druck.

Rafael Leãos Prüfung mit der Nummer 7

Für den Stürmer von AC Mailand, Rafael Leão, war dieses Spiel eine besondere Bewährungsprobe. Während der Begegnung zeigte er sowohl glänzende Momente als auch grobe Fehler. In den Anfangsminuten zog er vom Flügel in die Mitte und kam dem Torerfolg nahe, doch er vergab aussichtsreiche Gelegenheiten und verlor in entscheidenden Momenten den Ball.

In der 63. Minute nahm ihn der Cheftrainer schließlich vom Platz und brachte Trincão. Dennoch wurde der erste offizielle Einsatz mit der Nummer 7 ohne Cristiano Ronaldo als wichtiges Signal für die kommenden Veränderungen gewertet.

Rasmus Højlunds berühmter Jubel

Einer der denkwürdigsten Momente des Spiels war die Aktion des dänischen Stürmers Rasmus Højlund nach seinem Treffer. In der 53. Minute glich er zum 2:2 aus und versetzte die Fans in Staunen. Højlund sprang auf seine eigene Art und Weise und imitierte den berühmten „Siuuum“-Jubel von Cristiano Ronaldo.

Der Stürmer von SSC Neapel hatte diese Geste bereits zuvor verwendet und offen erklärt, dass CR7 sein Idol sei. Obwohl diese Aktion unter Fans und Experten für Diskussionen sorgte, leistete Højlund mit seinem Einsatz und seinem Tor einen großen Beitrag für sein Team. Solch lebhafte Ereignisse zeigten einmal mehr, wie spannend die Ära nach Ronaldo werden könnte.