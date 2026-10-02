Arturo Vidal verteidigt Cristiano Ronaldo und kritisiert Jorge Jesus scharf

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Arturo Vidal verteidigt Cristiano Ronaldo und kritisiert Jorge Jesus scharf

In der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo und der Konflikt nach der Meinungsverschiedenheit mit Cheftrainer Jorge Jesus hat die Fußballwelt gespalten! Während Ronaldos sensationeller Abschied aus dem Trainingslager für große Diskussionen sorgt, hat sich Arturo Vidal, der ehemalige Star von Barcelona, Juventus und Bayern München, überraschend offen auf die Seite des legendären Torjägers gestellt. BarcelonaObwohl er ein ehemaliger Spieler von Barcelona ist, bezeichnete der chilenische Mittelfeldspieler den Druck auf Cristiano als eine unverzeihliche Ungerechtigkeit. Was hat Vidal über Ronaldos Größe und seine Rolle im Nationalteam gesagt?

„Eine Legende, die Portugal auf ein neues Niveau gehoben hat“

Arturo Vidal Madrid Xtra In einem Interview mit Madrid Xtra erinnerte er an den Status von Ronaldo in der Geschichte der Nationalmannschaft und des Weltfußballs:

  • Status und historische Verdienste: Laut Vidal war es Cristiano, der Portugal von einer gewöhnlichen Mannschaft zu einer der stärksten Nationalmannschaften der Welt gemacht hat;

  • Top-4-Genie der Geschichte: Der chilenische Fußballer bezeichnete Ronaldo als einen der vier größten Spieler der Fußballgeschichte;

  • Volle Unterstützung: Er erklärte, dass er auf der Seite von Cristiano stehe und die Behandlung gegen ihn als absolute „Respektlosigkeit“ bewerte;

  • Ergebnis vor dem Hintergrund des Konflikts: Obwohl Portugal ohne Ronaldo Dänemark mit 4:2 besiegte und mit 9 Punkten die Tabellenführung festigte, bleibt die Stimmung in der Kabine weiterhin ein zentrales Thema.

Arturo Vidals scharfe Stellungnahme

„Cristiano ist der Spieler, der Portugal zu einer der stärksten Nationalmannschaften der Welt gemacht hat. Er hat Portugal auf ein völlig neues Niveau gehoben. Ich persönlich unterstütze ihn voll und ganz. Ich kann sagen, dass Ronaldo einer der vier größten Fußballer der Geschichte ist. Die Art und Weise, wie man ihn behandelt, ist eine absolute Respektlosigkeit.“

Sogar Vertreter ehemaliger Erzrivalen erkennen Ronaldos unvergleichlichen Beitrag zur Nationalmannschaft an und blicken skeptisch auf die Entscheidungen von Trainer Jorge Jesus.

Ronaldo-Konflikt und die aktuelle Lage Portugals

Indikator / Faktor

Offizieller Status und Meinungen

Star, der seine Meinung äußerte

Arturo Vidal (ehemaliger Spieler von Barcelona, Juventus und der chilenischen Nationalmannschaft)

Vidals Position

Unterstützt Ronaldo voll und ganz und nennt die Behandlung ihm gegenüber respektlos

Ronaldos Status (laut Vidal)

Einer der 4 größten Fußballer der Geschichte

Grund für den Konflikt

Interner Streit mit Cheftrainer Jorge Jesus

Situation in der Nations League

Nach dem 4:2-Sieg gegen Dänemark steht das Team mit 9 Punkten auf dem 1. Platz

Was denken Sie, hat Arturo Vidal recht: Haben Jorge Jesus und die portugiesische Nationalmannschaft einer lebenden Legende wie Ronaldo gegenüber wirklich respektlos gehandelt, oder sollte Disziplin über jedem Star stehen? Sollte Ronaldo in die Nationalmannschaft zurückkehren?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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