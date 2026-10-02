Abdumalik Xalakov ist Asienmeister: Südkoreanischer Boxer im Finale besiegt

Bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 wurde eine weitere Goldmedaille für die Delegation aus Usbekistan gewonnen. Unser bekannter Boxer Abdumalik Xalakov beendete den Finalkampf mit einem Sieg und wurde Asienspiel-Champion.

Im entscheidenden Kampf um die Goldmedaille trat Xalakov Südkorea gegen den Vertreter Jang Dong-wan an. Am Ende eines intensiven und kompromisslosen Kampfes werteten die Kampfrichter einstimmig den Sieg für den usbekischen Boxer.

Im Finale entschieden die Kampfrichter einstimmig für Xalakov

Abdumalik Xalakov agierte von den ersten Minuten des Finalkampfes an aktiv. Während des gesamten Kampfes lieferten sich beide Boxer einen harten Schlagabtausch um die Initiative.

Nach Abschluss des entscheidenden Kampfes gaben die Kampfrichter ihre Entscheidung bekannt.

Einstimmige Entscheidung — Sieg für Abdumalik Xalakov.

Damit besiegte der usbekische Boxer Jang Dong-wan und sicherte sich die Goldmedaille bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026.

Abdumalik Xalakov setzte auch im Finale ein Zeichen und errang den Titel des Asienspiel-Champions.

Weiteres Gold für das usbekische Boxen

Der Meistertitel von Xalakov ist ein weiteres wichtiges Ergebnis für die Delegation aus Usbekistan bei den Spielen in Aichi–Nagoya-2026.

Bei den Boxwettbewerben des Turniers zeigen unsere Landsleute ihr hohes Niveau im Kampf um die Goldmedaillen. Xalakov sicherte sich den Sieg in der entscheidenden Phase des Finales und nahm den obersten Platz auf dem Podium ein.

Jahongir Zokirov steht noch bevor

Die usbekischen Boxfans erwartet ein weiterer spannender Finalkampf.

Als Nächstes steigt unser Landsmann Jahongir Zokirov in den Ring. Er wird sich im Kampf um die Goldmedaille mit dem kasachischen Vertreter Aybek Oralbay messen.

Das bedeutet, dass die Meisterschaftskämpfe für Usbekistan bei den Boxwettbewerben von Aichi–Nagoya-2026 weitergehen.

Anzahl der Goldmedaillen erneut gestiegen

Mit dem Sieg von Abdumalik Xalakov ist die Goldmedaillenbilanz der usbekischen Delegation bei Aichi–Nagoya-2026 weiter angewachsen.

Xalakov beendete das Turnier mit starker Konkurrenz als Champion und sicherte den nächsten großen Sieg des usbekischen Boxsports auf asiatischer Ebene.