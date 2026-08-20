Elon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-Rakete

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Elon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-Rakete

Laut SpaceX-Chef Elon Musk nähert sich das Unternehmen wichtigen Meilensteinen bei der Wiederherstellung seines gewaltigen Starship-Raumschiffsystems und der Durchführung der nächsten Flüge. Experten planen, die zurückkehrende Rakete in den kommenden Monaten direkt mit dem Startturm aufzufangen. Dies meldete Ixbt.com .

Laut ixbt.com wird dieser komplexe technologische Prozess, sofern er erfolgreich abgeschlossen wird, ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt aufschlagen. Der nächste Raumflug des ersten wiederverwendbaren Starship-Raumschiffs ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant und dürfte einen tiefgreifenden Wendepunkt in der Raumfahrtindustrie markieren.

Das vollständig wiederverwendbare System und seine Bedeutung

Die SpaceX-Führung betrachtet die vollständige Wiederverwendbarkeit der Starship-Rakete als eine der wichtigsten Aufgaben für die Entwicklung der Raumfahrt. Dieser Ansatz könnte die Startkosten drastisch senken und den Transport von Fracht sowie Reisen ins All künftig für alle deutlich zugänglicher machen.

Langfristig gilt diese Technologie als wichtige Grundlage dafür, die Menschheit in eine multiplanetare Spezies zu verwandeln und insbesondere den Mars sowie andere Himmelskörper zu erschließen. Jeder Test und jede erfolgreiche Landung ist ein mutiger Schritt auf dieses ehrgeizige Ziel zu.

Testverfahren und nächste Schritte

Im Rahmen des Starship-Programms laufen derzeit intensive technische Vorbereitungen und Tests. Nach den neuesten Meldungen absolvierte das Raumschiff Ship 41 auf dem Massey-Testgelände erfolgreich seinen ersten statischen Triebwerkstest mit einem einzigen Triebwerk.

Experten analysieren die Testergebnisse sorgfältig und arbeiten daran, die Sicherheit und Effizienz künftiger Flüge zu gewährleisten. Trotz der technischen Herausforderungen kommen die SpaceX-Ingenieure planmäßig voran.

Der Erfolg dieses Projekts wird zweifellos nicht nur private Raumfahrtvorhaben, sondern auch die künftige Entwicklung der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie prägen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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