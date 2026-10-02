Der englische Fußballverband reagiert auf die Vorwürfe im Fall Manchester City

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Der englische Fußballverband reagiert auf die Vorwürfe im Fall Manchester City

Der englische Fußballverband (FA) hat eine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben, dass Manchester City für schuldig befunden wurde, gegen die Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. Es wird betont, dass dieser schwerwiegende Vorfall den Ruf des Sports geschädigt und einen Schatten auf die Integrität des Spiels geworfen hat. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Finanzielle Unregelmäßigkeiten und das Fazit der unabhängigen Kommission

Laut der 40-seitigen Entscheidung der unabhängigen Kommission wurde festgestellt, dass Manchester City verdeckte Finanzierungssysteme im Wert von über 830 Millionen Pfund nutzte, um seine Einnahmen künstlich zu erhöhen. Diese komplexen Finanzpraktiken wurden organisiert, um die strengen Regeln der Premier League und der UEFA zu umgehen.

Die Vereinsführung hatte behauptet, die finanzielle Unterstützung stamme nicht von der Abu Dhabi United Group (ADUG) des Eigentümers Scheich Mansour, sondern vom Hof des Kronprinzen (CPC) von Abu Dhabi. Ihrer Ansicht nach geschah dies, um Sponsoren bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu unterstützen. Die Kommission wies diese Verteidigung jedoch entschieden zurück und bezeichnete sie als völlig wahrheitswidrig.

Die harte Haltung der FA und die Konsequenzen

Die Mitglieder des Gremiums, die die Untersuchungsergebnisse kommentierten, erklärten, dass diese Erklärung nachträglich erfunden wurde, um den wahren Sachverhalt des verdeckten Finanzierungssystems zu verschleiern. Nach diesen Verstößen teilte der englische Fußballverband mit, dass er die Situation genau beobachte und disziplinarische Maßnahmen nicht ausschließe.

In seiner offiziellen Stellungnahme betonte der FA, dass die Entscheidung der unabhängigen Kommission schwerwiegende Folgen für die Integrität des Spiels habe. Die Organisation teilte mit, dass sie die Entscheidung und ihre Auswirkungen sorgfältig prüfe und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen werde.

Der Verband fügte hinzu, dass er die weiteren Entwicklungen genau verfolgen werde, da die Gerichtsverfahren zwischen der Premier League und Manchester City noch andauern. Die Auswirkungen dieses Urteils gehen über die Führungsetage des Etihad Stadiums hinaus und führen zu einer strengen Überprüfung der finanziellen Aktivitäten der wichtigsten kommerziellen Partner des Vereins.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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