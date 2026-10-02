Silber für Jahongir Zokirov: Usbekische Boxer gewinnen 7 Medaillen bei den Asienspielen

Die Boxwettbewerbe der XX. Asienspiele in Japan sind beendet! Der Finalkampf im Superschwergewicht stand im Mittelpunkt des Interesses von Millionen Sportfans. Der talentierte Boxer Jahongir Zokirov, der unser Land in der Gewichtsklasse über 90 kg vertrat, stieg gegen seinen langjährigen Rivalen, den Kasachen Aybek Oralbay, in den Ring. Nach einem intensiven und dramatischen Kampf gewann unser Boxer die Silbermedaille. Wie verlief der Finalkampf und wie viele Medaillen konnte die usbekische Nationalmannschaft bei diesem bedeutenden kontinentalen Turnier insgesamt sammeln?

Das heiße Derby im Superschwergewicht: Das Duell Zokirov gegen Oralbay

Der Finalkampf verlief ganz im Stil der großen Schwergewichts-Boxkunst:

Intensiver Widerstand: Das Duell zwischen Jahongir Zokirov und Aybek Oralbay begann bereits ab der ersten Runde mit hohem Druck und großer Intensität;

Unnachgiebiger Kampf: Der usbekische Boxer brachte seinen Gegner mehrmals in schwierige Situationen und landete präzise Treffer;

Entscheidung der Kampfrichter: Der Kampf ging über die volle Distanz, und am Ende sprachen die Punktrichter den Sieg dem kasachischen Boxer zu;

Silberrang: Jahongir Zokirov sicherte sich als Vize-Champion der XX. Asienspiele eine wertvolle Silbermedaille für unsere Delegation.

7 Medaillen für das Team: Ergebnisse des Turniers

„Damit hat das usbekische Box-Nationalteam die Wettkämpfe bei den XX. Asienspielen in Japan mit insgesamt 7 Medaillen erfolgreich abgeschlossen. Unsere Athleten gewannen 2 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen.“

Unsere Boxer haben einmal mehr bewiesen, dass sie zu den stärksten und führenden Schulen auf dem Kontinent gehören.

Medaillenspiegel des usbekischen Boxteams (Tabelle)

Medaillenrang Anzahl der Medaillen Bemerkenswerte Ergebnisse Gold 2 Unsere Athleten, die den Kontinentaltitel gewannen Silber 1 Jahongir Zokirov (+90 kg, Finalist) Bronze 4 Unsere Boxer, die das Halbfinale erreichten Gesamt 7 Medaillen XX. Asienspiele (Japan)

Wie fair war Ihrer Meinung nach die Entscheidung der Kampfrichter im Finale zwischen Jahongir Zokirov und Aybek Oralbay? Wie bewerten Sie das Gesamtergebnis unserer Boxer mit 7 Medaillen?

Schreiben Sie Ihre Analyse und Meinung unten in die Kommentare und unterstützen Sie unsere Athleten, indem Sie diese Ergebnisse mit allen Sportfans per Telegram teilen!