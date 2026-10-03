Wissenschaftler besorgt: Wasserreserven auf der Erde schwinden und der Wasserkreislauf wird instabil

Laut einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wird der Wasserkreislauf auf der Erde zunehmend instabil, was in einigen Regionen zu Dürren und in anderen zu schweren Überschwemmungen führt. Dieser mit dem Klimawandel verbundene Prozess beeinträchtigt auch die Süßwasserreserven. Dies berichtete CNN.

Der WMO-Bericht zum Zustand der Wasserressourcen 2025 wurde am 17. September veröffentlicht. Darin wurden auf der Grundlage von Satellitenbeobachtungen und anderen Daten die Süßwasserreserven in Flüssen, Seen, Grundwasser, Gletschern, Schnee und Böden weltweit untersucht.

Dem Bericht zufolge nehmen die terrestrischen Wasserreserven seit etwa 2016 weltweit ab. Im Jahr 2025 lagen die Wasserreserven in 42 Prozent der Weltregionen unter dem historischen Durchschnitt. Das vergangene Jahr wurde als eines der trockensten der letzten 35 Jahre in Bezug auf den Flussabfluss verzeichnet.

Auch der Gletscherrückgang hält an. Im Jahr 2025 wurde in allen Gletscherregionen das vierte Jahr in Folge ein signifikanter Eisverlust beobachtet. Dies könnte künftig die Risiken im Zusammenhang mit Wasserknappheit und dem Anstieg des Meeresspiegels verschärfen.

Die Folgen der Instabilität im Wasserkreislauf sind besonders in Asien und Afrika spürbar. Laut WMO-Daten entfielen auf diese beiden Regionen in den letzten fünf Jahren mindestens die Hälfte aller registrierten wasserbezogenen Extremereignisse und mehr als 80 Prozent der dadurch verursachten Todesfälle.

Experten betonen die Notwendigkeit einer systematischen Überwachung der Wasserressourcen, des Datenaustauschs und einer rationalen Nutzung der vorhandenen Reserven. Die Autoren des Berichts wiesen darauf hin, dass die Beobachtungsdaten in einigen Regionen verbessert werden müssen, um die Veränderungen im Wasserkreislauf präzise bewerten und sich auf deren Folgen vorbereiten zu können.