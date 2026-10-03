Die brasilianische Nationalmannschaft hat nach einer schwierigen Weltmeisterschaft eine neue Phase des Wiederaufbaus eingeleitet. Der erfahrene Verteidiger Marquinhos ist der Meinung, dass das bevorstehende Spiel gegen Indien das perfekte Fundament für die „fünffachen Weltmeister“ bildet, um einen Schritt in eine neue Ära zu machen und ihr Spiel zu stabilisieren. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Laut NDTV verleiht die enorme Begeisterung und der herzliche Empfang der Fans in Kalkutta dem Team zusätzlichen Schwung. In dieser Übergangsphase nach der schmerzhaften Niederlage im Achtelfinale der WM 2026 sind solche Freundschaftsspiele von großer Bedeutung für die Mannschaft.

Neuer Zyklus und Unterstützung der Fans

Seit der WM hat die brasilianische Nationalmannschaft bereits drei offizielle bzw. Freundschaftsspiele absolviert. Zuvor spielte das Team in einer Doppelbegegnung gegen Australien 1:1 unentschieden und siegte im zweiten Spiel mit 4:2.

Der Verteidiger von Paris Saint-Germain betonte auf einer Pressekonferenz, dass die Atmosphäre in Indien eine außergewöhnliche Motivation für das Team darstelle. „Die Herzlichkeit, die uns hier entgegengebracht wird, besonders während des Trainings und der Spiele, ist auch für unsere neuen Spieler ein großer Ansporn“, sagte er.

Respekt vor dem Gegner und Spielanalyse

Der brasilianische Trainerstab und die Spieler haben die letzten Spiele des Gegners genauestens analysiert. Die indische Nationalmannschaft hat in diesem Jahr bereits sechs Spiele bestritten, und jede ihrer Aktionen wurde gründlich unter die Lupe genommen.

Marquinhos hob besonders die Leistungen des indischen Kapitäns und Torhüters Gurpreet Singh Sandhu hervor. Die Tatsache, dass der indische Nationalspieler vor seinem 90. Länderspiel steht, hinterließ beim Brasilianer großen Eindruck.

Den vorliegenden Informationen zufolge fügte der erfahrene Innenverteidiger hinzu, dass es nicht nötig sei, den Gegnern Ratschläge zu geben, da beide Teams eine hochprofessionelle Einstellung hätten. Seiner Meinung nach sei es wichtig, den Druck auf dem Platz und die Zuneigung der Fans in positive Energie umzuwandeln.

„Wir müssen diesen Druck als Motivation nutzen, als Antrieb für unser Spiel. Die warme Unterstützung der Fans wird dazu beitragen, Brasilien wieder an der Spitze zu halten“, schloss Marquinhos.