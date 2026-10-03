Unerwartetes Geschenk: Die Nummer 2 der Tenniswelt überrascht usbekische Athletin

Die herzliche Beziehung zwischen den Tennisstars hat die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka, die derzeit die Nummer 2 der WTA-Weltrangliste ist, schenkte der usbekischen Spielerin Kamilla Rakhimova eine luxuriöse Gucci-Tasche.

Kamilla Rakhimova berichtete ihren Fans von diesem unerwarteten Geschenk in einem speziellen Videovlog, den sie während des prestigeträchtigen Wimbledon-Turniers aufnahm.

Alles begann mit einem Scherz auf Instagram

Laut Kamilla begann die Geschichte dieses Geschenks mit einer kleinen Unterhaltung in den sozialen Medien:

Rakhimova reagierte auf ein kurzes Video (Story) von Sabalenka und schrieb, dass ihre Tasche sehr schön sei.

In dem Gespräch fragte unsere Landsfrau scherzhaft: «Wirst du mir irgendwann auch so eine schenken?» fragte sie.

Die belarussische Sportlerin ließ diesen Scherz jedoch nicht unbeachtet, verwandelte ihn in die Realität und hinterließ die teure Markentasche heimlich im Spind von Kamillas Umkleidekabine.

«Dieses Mädchen ist so großzügig!» — Rakhimovas Überraschung

Als sie das Geschenk sah, konnte Rakhimova ihre Freude und Überraschung nicht verbergen:

«Leute, schaut mal kurz her, seht euch an, was Aryna Sabalenka mir geschickt hat! Dieses Mädchen ist so großzügig, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Schaut mal, ihr seht ja selbst, was es ist. Ich hatte nur auf ihre Story geantwortet, geschrieben, dass ihre Tasche toll ist, und scherzhaft gefragt: 'Wirst du sie mir irgendwann schenken?'. Und hier ist das Ergebnis!» — erzählte Kamilla in ihrem Vlog.

Die Situation in der WTA-Rangliste

Im Video nannte Rakhimova Sabalenka voller freundschaftlicher Gefühle die «Nummer 1 der Tenniswelt».

Tatsächlich ist die derzeitige Spitzenreiterin der WTA-Rangliste Elena Rybakina, die für Kasachstan antritt. Aryna Sabalenka belegt den 2. Platz in der Weltrangliste, während Kamilla Rakhimova auf Platz 76 geführt wird.