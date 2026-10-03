NYT: Russland könnte Pläne für großflächige Angriffe auf das ukrainische Energiesystem ausgearbeitet haben

Russland könnte Pläne für großflächige Angriffe ausgearbeitet haben, die darauf abzielen, das ukrainische Energiesystem lahmzulegen. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf ein Dokument, das ukrainischen Beamten zugespielt wurde. Die Zeitung konnte die Echtheit des Dokuments jedoch nicht unabhängig bestätigen.

Es wird berichtet, dass der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal das Dokument Ende September zwei europäischen Politikern gezeigt hat. Das Dokument beschreibt einen Plan, die ukrainische Energieinfrastruktur in drei Phasen mit Raketen, gelenkten Fliegerbomben und Drohnen anzugreifen.

In der ersten Phase ist vorgesehen, die Möglichkeiten für den Stromimport aus Europa durch Angriffe auf Umspannwerke nahe der westlichen Landesgrenzen einzuschränken. In der zweiten Phase sollen Wasserkraftwerke und in der dritten Phase die Umspannwerke, die die drei von der Ukraine kontrollierten Kernkraftwerke mit dem Stromnetz verbinden, ins Visier genommen werden.

Den Informationen im Dokument zufolge besteht das Hauptziel des Plans darin, die Strom- und Wärmeversorgung in Großstädten wie Kiew, Charkiw und Odessa um bis zu 90 Prozent zu reduzieren sowie durch schwere Schäden an Abwassersystemen eine humanitäre Krise herbeizuführen.

Die Zeitung schreibt, dass der Plan darauf abzielt, eine Stromerzeugungskapazität von fast 15 Gigawatt in der Ukraine auszuschalten. Dies entspricht nahezu der gesamten Produktionskapazität, über die das Land Ende des Sommers 2026 verfügte.

Ukrainische Beamte äußern die Sorge, dass Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Winter zu schwerwiegenden Problemen bei der Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung führen könnten. Ob der Plan aus dem Dokument jedoch tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit unklar.