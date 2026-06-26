Apple erhöht offiziell die Preise für bestimmte Geräte

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Apple erhöht offiziell die Preise für bestimmte Geräte

Apple hat die Preise für Mac, iPad, HomePod, Apple TV und Vision Pro auf dem US-Markt erhöht. Die Preise für iPhone, Apple Watch und AirPods bleiben vorerst unverändert. Das Unternehmen begründete diese Entscheidung mit den steigenden Kosten für Speicherchips und andere Komponenten.

Gemäß den neuen Preisen ist das Basismodell des MacBook Neo von 599 $ auf 699 $ gestiegen. Der Preis für das MacBook Air stieg von 1099 $ auf 1299 $ und für das MacBook Pro von 1699 $ auf 1999 $.

Der Preis des iPad Air stieg von 599 $ auf 749 $, der des iPad Pro von 999 $ auf 1199 $.

Weitere im Bild gezeigte Änderungen:

• iMac — von 1299 $ auf 1499 $

• Mac mini M4 Pro — von 1399 $ auf 1599 $

• Mac Studio M4 Max — von 1999 $ auf 2499 $

• Mac Studio M3 Ultra — von 3999 $ auf 5299 $

• Vision Pro — von 3499 $ auf 3699 $

• HomePod mini — von 99 $ auf 129 $

• HomePod — von 299 $ auf 349 $

• Apple TV — von 129 $ auf 199 $

Diese Preise gelten für den US-Markt. Preisänderungen in den Verkaufsstellen in Usbekistan können je nach Importkosten, Wechselkurs und Lagerbeständen der Händler zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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