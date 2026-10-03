„Fury hat es verlangt, ich habe zugestimmt“: Joshua lüftet das Geheimnis um den kontroversen Kampf-Poster

Der psychologische Krieg um das am meisten erwartete Schwergewichts-Duell des Jahres zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua hat seinen Höhepunkt erreicht. Der ehemalige britische Champion Anthony Joshua erklärte, warum Furys Name auf der offiziellen Ankündigung zuerst stand, worauf Tyson sofort reagierte.

Vor dem britischen Derby gehen die Streitigkeiten zwischen den Boxern sogar über die Reihenfolge der Namen auf dem offiziellen Poster weiter.

„Ich habe zugestimmt, damit der Kampf nicht abgesagt wird“ – Joshuas Erklärung

Laut Anthony Joshua bestand die gegnerische Seite darauf, dass der Name „Fury“ zuerst genannt wird, damit der Vertrag unterzeichnet werden konnte:

„Sie fragten mich: „Hast du etwas dagegen, dass Furys Name zuerst steht? Denn wenn nicht, ist er nicht bereit, den Vertrag zu unterschreiben“. Ich antwortete: „Ich will nicht, dass dieser Kampf wieder platzt““, sagte Joshua.

Auf diese Weise gab AJ bekannt, dass er seine Ambitionen beiseite geschoben und der Bedingung seines Gegners zugestimmt hat, damit der Kampf, auf den die Fans seit Jahren warten, zustande kommt.

„Lüge! Ihr habt wie kleine Mädchen geweint“ – Scharfe Antwort von Fury

Tyson Fury, bekannt als der „Gypsy King“, wies Joshuas Aussage wie gewohnt scharf und ironisch zurück:

„Lüge! Hinter den Kulissen habt ihr wie kleine Mädchen geweint: ‚Ich brauche dies, ich brauche das‘. Ihr habt alles getan, um diesem Kampf aus dem Weg zu gehen. Ihr habt versucht, jede mögliche Ausrede zu benutzen“, reagierte Fury.

Zur Information: Der lang erwartete historische Kampf findet am 11. Dezember in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt.