Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, hat sich zu seinem ehemaligen Schützling Raheem Sterling geäußert und betont, dass ihm die schwierige Phase und der drastische Abfall in dessen Profikarriere nicht entgangen sind. Wie Goal.com berichtet, drückte der erfahrene Fachmann sein Mitgefühl für die Probleme des Spielers auf und neben dem Platz aus. Dies berichtet Goal.com in seinen Nachrichten.

Es wurde bekannt, dass der 31-jährige Stürmer in letzter Zeit schwerwiegende Gesetzesverstöße begangen hat. Raheem Sterling bekannte sich schuldig in Punkten wie gefährlichem Fahren, Besitz von Lachgas (Distickstoffmonoxid) und der Weigerung, eine Probe für eine Untersuchung abzugeben. Im Mai war er mit seinem Lamborghini auf den Autobahnen M25 und M3 in ein Eisentor gekracht.

Die am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten fanden sechs Lachgas-Kartuschen im beschädigten Fahrzeug. Auf Bodycam-Aufnahmen war zu sehen, wie der Spieler versuchte, diese auf dem Rücksitz zu verstecken. Nach großer öffentlicher Aufmerksamkeit hinterließ Sterling auf seiner Social-Media-Seite eine kryptische Nachricht: „Fortschritt ist wichtiger als Perfektion“.

Karriereumbrüche und Schwierigkeiten

Der Fußballer, der derzeit auf sein Urteil wartet, wurde mit einem Fahrverbot belegt. Sterlings Anwalt betonte, dass er freiwillig Schritte unternommen habe, um seine persönlichen Probleme zu bewältigen. Thomas Tuchel erinnerte daran, wie er 2022 selbst darum gekämpft hatte, den Spieler zum FC Chelsea zu holen, und verhehlte nicht sein Bedauern darüber, dass Sterling seine Bestform aus Zeiten bei Manchester City später nicht mehr erreichen konnte.

Tuchel ist der Ansicht, dass Sterling nach seiner glänzenden Zeit bei Manchester City unter Pep Guardiola bei anderen Vereinen nicht mehr an seine frühere Bedeutung anknüpfen konnte. Der deutsche Trainer ging auch auf die persönlichen Qualitäten des Spielers ein: „Er war ein fürsorglicher Vater für seine Kinder und ein Familienmensch. Es ist traurig zu sehen, dass er eine so schwere Zeit durchmacht.“

Der Trainer fügte hinzu, dass das Leben manchmal eine seltsame Abwärtsspirale nimmt und man nicht allein dem Spieler die Schuld geben könne. Er drückte seine Zuversicht aus, dass Sterling aus dieser Situation herausfinden werde, und sandte ihm seine besten Wünsche.

Eine glanzvolle Vergangenheit und der heutige Niedergang

Der tiefe Fall von Raheem Sterlings Karriere steht in krassem Gegensatz zu seinen früheren Erfolgen. Während seiner siebenjährigen, erfolgreichen Zeit im Etihad Stadium gewann er viermal den englischen Meistertitel und wurde zu einem der größten Stars des englischen Fußballs.

Nach seinem Abschied vom Manchester-Klub verlief seine Karriere jedoch abwärts. Nach glücklosen Engagements bei Chelsea und Arsenal wurde sein Vertrag beim Klub von der Stamford Bridge im Januar 2026 in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Danach wechselte der Spieler zum niederländischen Verein Feyenoord, wo er in acht Einsätzen keine einzige Torbeteiligung verbuchen konnte und den Verein schließlich verlassen musste.